В Челябинской области остановят движение на трассе в Казахстан

01 февраля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Ограничения для водителей будут действовать в обоих направлениях трассы А-310 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе А-310 из Челябинской области к границе с Казахстаном введут ограничения вплоть до полной остановки движения. Об этом 1 февраля сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на 49-м километре (в районе Еманжелинска) вводятся временные ограничения для транспорта. Они будут действовать 2 февраля в прямом и обратном направлениях в связи с работами по демонтажу П-образных опор», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничения будут действовать в следующие промежутки времени четверга, 2 февраля. Прямое направление — из Челябинска: с 10:30 до 12:30 — в виде ограничения скорости;

с 11:00 до 11:40 — организация временного перекрытия с полной остановкой движения. Обратное направление — в Челябинск: с 12:00 до 14:00 — ограничение скорости;

с 12:30 до 13:10 — организация временного перекрытия с полной остановкой движения.

На федеральной трассе А-310 из Челябинской области к границе с Казахстаном введут ограничения вплоть до полной остановки движения. Об этом 1 февраля сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на 49-м километре (в районе Еманжелинска) вводятся временные ограничения для транспорта. Они будут действовать 2 февраля в прямом и обратном направлениях в связи с работами по демонтажу П-образных опор», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничения будут действовать в следующие промежутки времени четверга, 2 февраля. Прямое направление — из Челябинска: Обратное направление — в Челябинск: