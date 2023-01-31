В Челябинской области остановят движение на трассе в Казахстан

На федеральной трассе А-310 из Челябинской области к границе с Казахстаном введут ограничения вплоть до полной остановки движения. Об этом 1 февраля сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«На автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на 49-м километре (в районе Еманжелинска) вводятся временные ограничения для транспорта. Они будут действовать 2 февраля в прямом и обратном направлениях в связи с работами по демонтажу П-образных опор», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ограничения будут действовать в следующие промежутки времени четверга, 2 февраля.
Прямое направление — из Челябинска:
- с 10:30 до 12:30 — в виде ограничения скорости;
- с 11:00 до 11:40 — организация временного перекрытия с полной остановкой движения.
Обратное направление — в Челябинск:
- с 12:00 до 14:00 — ограничение скорости;
- с 12:30 до 13:10 — организация временного перекрытия с полной остановкой движения.
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