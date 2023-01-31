31 января 2023

В Челябинской области остановят движение на трассе в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения для водителей будут действовать в обоих направлениях трассы А-310 Фото:

На федеральной трассе А-310 из Челябинской области к границе с Казахстаном введут ограничения вплоть до полной остановки движения. Об этом 1 февраля сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на 49-м километре (в районе Еманжелинска) вводятся временные ограничения для транспорта. Они будут действовать 2 февраля в прямом и обратном направлениях в связи с работами по демонтажу П-образных опор», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ограничения будут действовать в следующие промежутки времени четверга, 2 февраля.

Прямое направление — из Челябинска:

  • с 10:30 до 12:30 — в виде ограничения скорости;
  • с 11:00 до 11:40 — организация временного перекрытия с полной остановкой движения.

Обратное направление — в Челябинск:

  • с 12:00 до 14:00 — ограничение скорости;
  • с 12:30 до 13:10 — организация временного перекрытия с полной остановкой движения.

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На федеральной трассе А-310 из Челябинской области к границе с Казахстаном введут ограничения вплоть до полной остановки движения. Об этом 1 февраля сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на 49-м километре (в районе Еманжелинска) вводятся временные ограничения для транспорта. Они будут действовать 2 февраля в прямом и обратном направлениях в связи с работами по демонтажу П-образных опор», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничения будут действовать в следующие промежутки времени четверга, 2 февраля. Прямое направление — из Челябинска: Обратное направление — в Челябинск:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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