01 февраля 2023

В Челябинской области трое суток температура будет снижаться до -28 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, снег, фонари, зима, ночь, иней, уличное освещение, мороз
Челябинскую область ждут три морозные ночи подряд Фото:

Трое суток подряд в Челябинской области по ночам температура будет снижаться почти до 30-градусной отметки. Об этом сообщили 2 февраля в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 3 февраля в Челябинской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами туманы, изморозь. На юге температура опустится до минус 28-29 градусов. Столь же морозными — до минус 28 градусов — обещают быть ночи на 4 и 5 февраля», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

При этом днем на Южном Урале будет существенно теплее. На юге столбик термометра будет подниматься до минус 12-14 градусов на юге. На остальной территории будет еще теплее: минус 1-8 градусов. Снега не ожидается, скорость ветра не превысит 1-6 метров в секунду.

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Трое суток подряд в Челябинской области по ночам температура будет снижаться почти до 30-градусной отметки. Об этом сообщили 2 февраля в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 3 февраля в Челябинской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами туманы, изморозь. На юге температура опустится до минус 28-29 градусов. Столь же морозными — до минус 28 градусов — обещают быть ночи на 4 и 5 февраля», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом днем на Южном Урале будет существенно теплее. На юге столбик термометра будет подниматься до минус 12-14 градусов на юге. На остальной территории будет еще теплее: минус 1-8 градусов. Снега не ожидается, скорость ветра не превысит 1-6 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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