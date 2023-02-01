В Челябинской области трое суток температура будет снижаться до -28 градусов

02 февраля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Челябинскую область ждут три морозные ночи подряд Фото: Александр Мамаев © URA.RU Трое суток подряд в Челябинской области по ночам температура будет снижаться почти до 30-градусной отметки. Об этом сообщили 2 февраля в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 3 февраля в Челябинской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами туманы, изморозь. На юге температура опустится до минус 28-29 градусов. Столь же морозными — до минус 28 градусов — обещают быть ночи на 4 и 5 февраля», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом днем на Южном Урале будет существенно теплее. На юге столбик термометра будет подниматься до минус 12-14 градусов на юге. На остальной территории будет еще теплее: минус 1-8 градусов. Снега не ожидается, скорость ветра не превысит 1-6 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Трое суток подряд в Челябинской области по ночам температура будет снижаться почти до 30-градусной отметки. Об этом сообщили 2 февраля в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 3 февраля в Челябинской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами туманы, изморозь. На юге температура опустится до минус 28-29 градусов. Столь же морозными — до минус 28 градусов — обещают быть ночи на 4 и 5 февраля», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом днем на Южном Урале будет существенно теплее. На юге столбик термометра будет подниматься до минус 12-14 градусов на юге. На остальной территории будет еще теплее: минус 1-8 градусов. Снега не ожидается, скорость ветра не превысит 1-6 метров в секунду.