Курганских врачей переманивают на работу в Тюменскую область. Скрин

03 февраля 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

На сервисе вакансий появилось несколько объявления о поиске терапевтов в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ищут сотрудников на должность врача-терапевта для работы в больницах Тюменской области. Соответствующие объявления появились на сайте вакансий HeadHunter. Врача ищут в областной больнице города Тобольск (Тюменская область). Там курганским медикам предлагают от 70 000 рублей (до вычета налогов). «Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, сменный график», — указано в объявлении о поиске сотрудника. Для кандидатов, которые рассматривают возможность переезда, руководство готово дать служебное жилое помещение, а также помочь с местами в детским садах и школах. Помимо этого, в терапевте нуждается и Абатская районная больница (село Абатское, Тюменская область). «Требуется врач-терапевт. Заработная плата от 60 000 рублей на руки. Из условий: предоставление служебного жилья или возмещение расходов за найм жилого помещения, а также участие в программе «Земский доктор», — сообщается в описании объявления. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут эндокринолога для работы в челябинской больнице за 200 000 рублей. Специалист необходим в областную больницу города Троицк. Руководство медучреждения готовы предоставить сотруднику жилое помещение. В областную больницу города Тобольск ищут врача в Кургане Фото: скрин сервиса HeadHunter Из города Кургана переманивают врача-терапевта в тюменское село Фото: скрин сервиса HeadHunter

В Кургане ищут сотрудников на должность врача-терапевта для работы в больницах Тюменской области. Соответствующие объявления появились на сайте вакансий HeadHunter. Врача ищут в областной больнице города Тобольск (Тюменская область). Там курганским медикам предлагают от 70 000 рублей (до вычета налогов). «Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, сменный график», — указано в объявлении о поиске сотрудника. Для кандидатов, которые рассматривают возможность переезда, руководство готово дать служебное жилое помещение, а также помочь с местами в детским садах и школах. Помимо этого, в терапевте нуждается и Абатская районная больница (село Абатское, Тюменская область). «Требуется врач-терапевт. Заработная плата от 60 000 рублей на руки. Из условий: предоставление служебного жилья или возмещение расходов за найм жилого помещения, а также участие в программе «Земский доктор», — сообщается в описании объявления. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут эндокринолога для работы в челябинской больнице за 200 000 рублей. Специалист необходим в областную больницу города Троицк. Руководство медучреждения готовы предоставить сотруднику жилое помещение.