Территория будущего высотного здания ограждена забором, там ведутся работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы не одобряют строительство нового высотного здания застройщиком ООО «Финтек» в частном секторе Ленинского района по улице Стахановцев. На публичные слушания 9 февраля пришли более 70 человек, в результате проект строительства первого здания в микрорайоне был вынесен на комиссию, передает корреспондент URA.RU.

«Публичные слушания 9 февраля 2023 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с максимальным коэффициентом плотности застройки — 1,96 (нормативное значение — 1,6) в территориальной зоне многоквартирных домов от 9 этажей по ул. Стахановцев в Ленинском районе города Челябинска состоялись. Проект ввиду большого количества спорных вопросов к ООО Специализированному застройщику „Финтек“ выносится на комиссию», — сообщили на слушаниях.

Новый микрорайон планируют построить в границах улиц Барбюса, Стахановцев, Коммунаров и 2-го Вагонного переулка в Ленинском районе на месте четырех ветхо-аварийных домов. Согласно документации, будет возведено два высотных здания общей жилой площадью более 10 тысяч квадратных метров.

На данный момент снесли два ветхо-аварийных дома и начали строительство. Сейчас территория будущей высотки ограждена забором, там ведутся работы. По проекту, который был вынесен на комиссию, застройщик планирует увеличить плотность застройки с нормативного коэффициента 1,6 до 1,96. Жители домов по улице Стахановцев 120 Б и дома по улице 2-й вагонный переулок 12 выступают против.

Челябинцы не хотят сноса домов и расселения, говоря о том, что застройщик выделяет недостаточно для этого средств. Кроме того, некоторых частных домов нет на плане, они расположены на муниципальных землях, а значит также идут под снос. Жильцы близлежащих домов выступают с предложением обустроить на территории дом детского творчества и разбить сквер. По их словам, подобного объекта не хватает на территории.

По проекту, который был вынесен на комиссию, застройщик планирует увеличить плотность застройки с нормативного коэффициента 1,6 до 1,96 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU