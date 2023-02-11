Кадыров написал стихотворение про Слепакова

11 февраля 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял комика Семена Слепакова в стихах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров сочинил стихотворение, посвященное российскому комедийному актеру Семену Слепакову. В нем Кадыров высмеивает отсутствие патриотизма у Слепакова, а также критикует его поэтические способности. «Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты — где-нибудь „дома“, жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?» — написал Рамзан Кадыров. Стихотворение опубликовано в его telegram-канале. Комик Семен Слепаков написал песню о российских солдатах, погибших в ходе специальной военной операции. За нее Слепакову может грозить уголовное преследование по делу о публичной дискредитации ВС РФ. В Госдуме предложили лишить Слепакова российского гражданства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сочинил стихотворение, посвященное российскому комедийному актеру Семену Слепакову. В нем Кадыров высмеивает отсутствие патриотизма у Слепакова, а также критикует его поэтические способности. «Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты — где-нибудь „дома“, жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?» — написал Рамзан Кадыров. Стихотворение опубликовано в его telegram-канале. Комик Семен Слепаков написал песню о российских солдатах, погибших в ходе специальной военной операции. За нее Слепакову может грозить уголовное преследование по делу о публичной дискредитации ВС РФ. В Госдуме предложили лишить Слепакова российского гражданства.