Екатеринбургский митрополит впервые высказался о Шигирском идоле

Екатеринбургский митрополит: Шигирский идол не должен становиться символом Екатеринбурга

15 февраля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Вокруг Шигирского идола ходят споры не первый год Фото: Анна Майорова © URA.RU Шигирский идол, который свердловские православные активисты считают изображением дьявола, не должен становиться символом Екатеринбурга. С таким заявлением впервые выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «300 лет жизни Екатеринбурга и то болото, в котором нашли этот артефакт? Я не очень понимаю. Люди, которые строили город и созидали его как архитектурную достопримечательность, а то, что достали из болота? Ну давайте еще что-нибудь достанем, сделаем. У меня этой связи нет, что общего между Шигиром и городом?» — рассуждал митрополит во время прямого эфира на ОТВ. По его словам, у него остается множество вопросов, почему власти Екатеринбурга решили пиарить Шигирского идола на уровне области и страны. «Если бы мне задали вопрос: „Как вы считаете, нужно ли сделать Шигира символом?“, я бы пожал плечами. Я не понимаю, зачем это нужно. Я бы не стал делать Шигира символом Екатеринбурга», — заявил Кульберг. Шигирский идол — это древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура, возраст которой достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шигирский идол, который свердловские православные активисты считают изображением дьявола, не должен становиться символом Екатеринбурга. С таким заявлением впервые выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «300 лет жизни Екатеринбурга и то болото, в котором нашли этот артефакт? Я не очень понимаю. Люди, которые строили город и созидали его как архитектурную достопримечательность, а то, что достали из болота? Ну давайте еще что-нибудь достанем, сделаем. У меня этой связи нет, что общего между Шигиром и городом?» — рассуждал митрополит во время прямого эфира на ОТВ. По его словам, у него остается множество вопросов, почему власти Екатеринбурга решили пиарить Шигирского идола на уровне области и страны. «Если бы мне задали вопрос: „Как вы считаете, нужно ли сделать Шигира символом?“, я бы пожал плечами. Я не понимаю, зачем это нужно. Я бы не стал делать Шигира символом Екатеринбурга», — заявил Кульберг. Шигирский идол — это древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура, возраст которой достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола.