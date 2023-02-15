Екатеринбургский митрополит впервые высказался о Шигирском идоле

Шигирский идол, который свердловские православные активисты считают изображением дьявола, не должен становиться символом Екатеринбурга. С таким заявлением впервые выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
«300 лет жизни Екатеринбурга и то болото, в котором нашли этот артефакт? Я не очень понимаю. Люди, которые строили город и созидали его как архитектурную достопримечательность, а то, что достали из болота? Ну давайте еще что-нибудь достанем, сделаем. У меня этой связи нет, что общего между Шигиром и городом?» — рассуждал митрополит во время прямого эфира на ОТВ.
По его словам, у него остается множество вопросов, почему власти Екатеринбурга решили пиарить Шигирского идола на уровне области и страны. «Если бы мне задали вопрос: „Как вы считаете, нужно ли сделать Шигира символом?“, я бы пожал плечами. Я не понимаю, зачем это нужно. Я бы не стал делать Шигира символом Екатеринбурга», — заявил Кульберг.
Шигирский идол — это древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура, возраст которой достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола.
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