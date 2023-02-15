Екатеринбуржец из-за ссоры ударил своего соседа ножом

15 февраля 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге мужчина ударил своего соседа ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге 46-летний мужчина ударил ножом своего соседа из-за ссоры во время распития алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Екатеринбургу. «Мужчины распивали спиртное, затем между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого пострадал хозяин жилища. Подозреваемый пояснил, что в ходе ссоры ударил соседа кухонным ножом», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пострадавшего доставили в больницу с ранением в грудную клетку. Теперь нападавшему грозит лишение свободы на 10 лет по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Красноуфимска зарезала любовника тем же ножом, которым ранее нарезала огурец. Свердловчанка нарезала закуски, позднее у нее произошел конфликт с мужчиной и она ударила его холодным оружием в грудь.

В Екатеринбурге 46-летний мужчина ударил ножом своего соседа из-за ссоры во время распития алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Екатеринбургу. «Мужчины распивали спиртное, затем между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого пострадал хозяин жилища. Подозреваемый пояснил, что в ходе ссоры ударил соседа кухонным ножом», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пострадавшего доставили в больницу с ранением в грудную клетку. Теперь нападавшему грозит лишение свободы на 10 лет по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Красноуфимска зарезала любовника тем же ножом, которым ранее нарезала огурец. Свердловчанка нарезала закуски, позднее у нее произошел конфликт с мужчиной и она ударила его холодным оружием в грудь.