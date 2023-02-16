К юбилею Екатеринбурга город получит 45 новых троллейбусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург с нетерпением ожидает поставку белорусских троллейбусов к 300-летию города. Об этом глава региона Евгений Куйвашев напомнил полномочному послу Республики Беларусь в РФ Дмитрию Крутому, сообщает департамент информационной политики.

«Хорошо известна и востребована в нашем регионе машиностроительная продукция Республики Беларусь: специализированная техника для горно-металлургического комплекса, коммунальные машины, лифтовое оборудование, сельхозтехника. В этом году мы ожидаем большую поставку белорусских троллейбусов для Екатеринбурга», — заявил Куйвашев, назвав их достойным подарком. Кроме этого, он подчеркнул, что Урал, в свою очередь, поставляет в дружественную страну продукцию цветной и черной металлургии.

В 2023 году Беларусь станет страной-партнером Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», что поможет и дальше развивать торгово-экономическое сотрудничество между государствами, в особенности такие сферы, как машиностроение и энергетика. «Мы обсудили новые направления, где мы могли бы к этому времени найти возможные проекты. Первое — это станкостроение. Мы сегодня на заводах увидели огромную потребность в рамках модернизации именно в станочном оборудовании», — сообщил белорусский посол. Кроме этого, он отметил такое направление, как радиоэлектроника и микроэлектронная промышленность.

Куйвашев же рассказал, что российская и белорусская сторона уже реализовали такие важные проекты, как: энергетика, коммунальная техника и сельхозтехника. «Я считаю, что нужно сегодня подвести черту под тем, что сделано, и наметить новые шаги к развитию. Мы подписали в прошлом году новое соглашение о сотрудничестве», — сообщил свердловский губернатор.

Ранее стало известно, что новые троллейбусы для Екатеринбурга поставит санкт-петербургская компания «Автотехком», которая является официальным дилером Минского автомобильного завода (МАЗ) в России. Всего к 300-летию Екатеринбурга будет поставлено 45 новых троллейбусов.

Крутой и Куйвашев обсудили направления сотрудничества между Уралом и Белоруссией Фото: департамент информационной политики