Валерий Фальков увидел в челябинской олимпиаде важную функцию профориентации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 17 февраля во время визита в Челябинск заявил о хороших перспективах инженерной олимпиады «Звезда» из региона. Как передает корреспондент URA.RU, Фальков обратил внимание на ряд функций проекта.

«Мы видим по интересу детей и по географии участников, что интерес к олимпиаде растет. Состязание выполняет функцию не только образовательную, но и, безусловно, воспитательную, а, что самое важное, еще и профориентационную», — отметил Фальков.

Количество регионов УрФО, представленных на площадке, расширится. Как сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, олимпиада успешно решает стоящие перед промышленностью Урала задачи.

Предложенные участниками инженерной олимпиады идеи оказались полезными для бизнеса. Это отметил губернатор региона Алексей Текслер. Глава региона сказал, что школьники решают практические задачи, реализуют проекты, многие из которых затем подхватываются вузами и предприятиями.

За 10 лет существования проекта в нем приняли участие 2,5 тыс человек. Текслер заявил: почти 90% участников «Звезды» затем поступают на технические специальности в вузы.

Программа визита Фалькова в Челябинск включала посещение нескольких объектов. Первым в повестке значилось совещание в Челябинском госуниверситете, где министр ознакомился с ходом строительства межвузовского кампуса. Затем гости в составе делегации побывали в Южно-Уральском госуниверситете. В вузе продемонстрировали научные разработки, которыми занимаются научные сотрудники ЮУрГУ.