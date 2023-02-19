В Свердловской области создан рейтинг лучших больниц

Всего в рейтинге приняли участие 82 свердловские больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский минздрав составил рейтинг медицинских организаций региона на основе независимой оценки качества оказания медуслуг за 2022 год. Всего в рейтинге приняли участие 82 больницы. Рейтинг медорганизаций обновляют ежегодно. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Первое место заняла стоматологическая поликлиника Первоуральска. Второе место поделили пять медучреждений: горбольница ЗАТО Свободный, детская горбольница № 8, многопрофильный клинический медцентр „Бонум“, научно-практический центр специализированных видов медпомощи „Уральский институт кардиологии“, детская горполиклиника № 13. Третье место разделили Верхнепышминская стоматологическая поликлиника, детская горбольница Первоуральска, екатеринбургская детская городская клиническая больница № 9, Областная детская клиническая больница и Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что пациенты назвали лучших врачей Екатеринбурга. В рейтинге участвовали врачи разных специальностей. Тогда лучшим свердловским гастроэнтерологом стала Елена Федяйнова.