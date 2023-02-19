19 февраля 2023

В Свердловской области создан рейтинг лучших больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Всего в рейтинге приняли участие 82 свердловские больницы Фото:

Свердловский минздрав составил рейтинг медицинских организаций региона на основе независимой оценки качества оказания медуслуг за 2022 год. Всего в рейтинге приняли участие 82 больницы. Рейтинг медорганизаций обновляют ежегодно. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Первое место заняла стоматологическая поликлиника Первоуральска. Второе место поделили пять медучреждений: горбольница ЗАТО Свободный, детская горбольница № 8, многопрофильный клинический медцентр „Бонум“, научно-практический центр специализированных видов медпомощи „Уральский институт кардиологии“, детская горполиклиника № 13. Третье место разделили Верхнепышминская стоматологическая поликлиника, детская горбольница Первоуральска, екатеринбургская детская городская клиническая больница № 9, Областная детская клиническая больница и Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что пациенты назвали лучших врачей Екатеринбурга. В рейтинге участвовали врачи разных специальностей. Тогда лучшим свердловским гастроэнтерологом стала Елена Федяйнова.

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Свердловский минздрав составил рейтинг медицинских организаций региона на основе независимой оценки качества оказания медуслуг за 2022 год. Всего в рейтинге приняли участие 82 больницы. Рейтинг медорганизаций обновляют ежегодно. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Первое место заняла стоматологическая поликлиника Первоуральска. Второе место поделили пять медучреждений: горбольница ЗАТО Свободный, детская горбольница № 8, многопрофильный клинический медцентр „Бонум“, научно-практический центр специализированных видов медпомощи „Уральский институт кардиологии“, детская горполиклиника № 13. Третье место разделили Верхнепышминская стоматологическая поликлиника, детская горбольница Первоуральска, екатеринбургская детская городская клиническая больница № 9, Областная детская клиническая больница и Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что пациенты назвали лучших врачей Екатеринбурга. В рейтинге участвовали врачи разных специальностей. Тогда лучшим свердловским гастроэнтерологом стала Елена Федяйнова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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