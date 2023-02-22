Главный тюменский идеолог ЛДПР идет на губернаторские выборы

22 февраля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Сам Сысоев не опроверг и не подтвердил губернаторских амбиций Фото: Николай Бастриков © URA.RU Главный идеолог ЛДПР в «тюменской матрешке» Владимир Сысоев начал предвыборную кампанию на пост губернатора Тюменской области. Так, он стал довольно часто появляться в Югре, хотя никогда не жаловал большим вниманием регион. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил активист партии. «В декабре Сысоев работал в Ханты-Мансийске, сейчас был в Нягани. Ну какое-то небывалое внимание к региону появилось. Я объясняю это только тем, что он начал выборную кампанию на пост губернатора Тюменской области», — делится своими мыслями один из активистов партии.



К этому мнению присоединяются и другие либерал-демократы Югры, наблюдающие за активностью тюменского куратора. Между тем, сам Сысоев ни опроверг и не подтвердил эту информацию. «У нас выборы объявит Дума 1 июня, тогда и будут кандидаты от партии», — заявил Сысоев.



Ранее URA.RU сообщало, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал югорским однопартийцам автономию от тюменских кураторов и возможность выбрать собственного координатора от ХМАО. Депутат думы Ханты-Мансийска от ЛДПР Евгений Данников был назначен координатором регионального отделения вместо депутата Тюменской областной Думы Артема Зайцева.

Главный идеолог ЛДПР в «тюменской матрешке» Владимир Сысоев начал предвыборную кампанию на пост губернатора Тюменской области. Так, он стал довольно часто появляться в Югре, хотя никогда не жаловал большим вниманием регион. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил активист партии. «В декабре Сысоев работал в Ханты-Мансийске, сейчас был в Нягани. Ну какое-то небывалое внимание к региону появилось. Я объясняю это только тем, что он начал выборную кампанию на пост губернатора Тюменской области», — делится своими мыслями один из активистов партии. К этому мнению присоединяются и другие либерал-демократы Югры, наблюдающие за активностью тюменского куратора. Между тем, сам Сысоев ни опроверг и не подтвердил эту информацию. «У нас выборы объявит Дума 1 июня, тогда и будут кандидаты от партии», — заявил Сысоев. Ранее URA.RU сообщало, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал югорским однопартийцам автономию от тюменских кураторов и возможность выбрать собственного координатора от ХМАО. Депутат думы Ханты-Мансийска от ЛДПР Евгений Данников был назначен координатором регионального отделения вместо депутата Тюменской областной Думы Артема Зайцева.