22 февраля 2023

Челябинский губернатор посетил раненого добровольца в госпитале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер приехал к раненому бойцу вместе с супругой Ириной Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер посетил раненого на СВО добровольца Дмитрия Епишкина в госпитале. Об этом Текслер написал в соцсетях.

«Вместе с супругой Ириной приехали сегодня в областную больницу, где проходит лечение наш раненый доброволец Дмитрий Епишкин. Сложный случай, но именно наши врачи смогли достать острый осколок, обеспечить парню полноценную жизнь. Дима — настоящий герой. Дважды в зоне СВО, на передовой. Несколько контузий, был ранен сам, помогал раненным товарищам. Говорит, что не мог остаться в стороне — воевал прадед, дядя. Поэтому пошел добровольцем», — рассказал челябинский губернатор в своем telegram-канале.

Текслер также написал, что они с супругой поздравили Дмитрия с праздником, отметив, что он, как и другие военнослужащие, достоин славы отцов. «Спасибо всем им за службу Родине, мужество и героизм. С такими ребятами нет сомнений, что победа будет за нами!», — отметил глава региона.

Текслер поздравил добровольца с праздником
Фото:
Врачи убрали острый осколок, и сейчас Дмитрий идет на поправку
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Челябинский губернатор Алексей Текслер посетил раненого на СВО добровольца Дмитрия Епишкина в госпитале. Об этом Текслер написал в соцсетях. «Вместе с супругой Ириной приехали сегодня в областную больницу, где проходит лечение наш раненый доброволец Дмитрий Епишкин. Сложный случай, но именно наши врачи смогли достать острый осколок, обеспечить парню полноценную жизнь. Дима — настоящий герой. Дважды в зоне СВО, на передовой. Несколько контузий, был ранен сам, помогал раненным товарищам. Говорит, что не мог остаться в стороне — воевал прадед, дядя. Поэтому пошел добровольцем», — рассказал челябинский губернатор в своем telegram-канале. Текслер также написал, что они с супругой поздравили Дмитрия с праздником, отметив, что он, как и другие военнослужащие, достоин славы отцов. «Спасибо всем им за службу Родине, мужество и героизм. С такими ребятами нет сомнений, что победа будет за нами!», — отметил глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...