Челябинский губернатор посетил раненого добровольца в госпитале. Фото

23 февраля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер приехал к раненому бойцу вместе с супругой Ириной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер посетил раненого на СВО добровольца Дмитрия Епишкина в госпитале. Об этом Текслер написал в соцсетях. «Вместе с супругой Ириной приехали сегодня в областную больницу, где проходит лечение наш раненый доброволец Дмитрий Епишкин. Сложный случай, но именно наши врачи смогли достать острый осколок, обеспечить парню полноценную жизнь. Дима — настоящий герой. Дважды в зоне СВО, на передовой. Несколько контузий, был ранен сам, помогал раненным товарищам. Говорит, что не мог остаться в стороне — воевал прадед, дядя. Поэтому пошел добровольцем», — рассказал челябинский губернатор в своем telegram-канале. Текслер также написал, что они с супругой поздравили Дмитрия с праздником, отметив, что он, как и другие военнослужащие, достоин славы отцов. «Спасибо всем им за службу Родине, мужество и героизм. С такими ребятами нет сомнений, что победа будет за нами!», — отметил глава региона. Текслер поздравил добровольца с праздником Фото: telegram-канал Алексея Текслера Врачи убрали острый осколок, и сейчас Дмитрий идет на поправку Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Челябинский губернатор Алексей Текслер посетил раненого на СВО добровольца Дмитрия Епишкина в госпитале. Об этом Текслер написал в соцсетях. «Вместе с супругой Ириной приехали сегодня в областную больницу, где проходит лечение наш раненый доброволец Дмитрий Епишкин. Сложный случай, но именно наши врачи смогли достать острый осколок, обеспечить парню полноценную жизнь. Дима — настоящий герой. Дважды в зоне СВО, на передовой. Несколько контузий, был ранен сам, помогал раненным товарищам. Говорит, что не мог остаться в стороне — воевал прадед, дядя. Поэтому пошел добровольцем», — рассказал челябинский губернатор в своем telegram-канале. Текслер также написал, что они с супругой поздравили Дмитрия с праздником, отметив, что он, как и другие военнослужащие, достоин славы отцов. «Спасибо всем им за службу Родине, мужество и героизм. С такими ребятами нет сомнений, что победа будет за нами!», — отметил глава региона.