В екатеринбургских магазинах появились товары из Мелитополя

Екатеринбуржцам предложили купить сковородку из Мелитополя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В супермаркетах Екатеринбурга появились сковородки «Гардарика» из Мелитополя. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«В супермаркет завезли продукцию из Мелитополя. Стоимость сковородки начинается от 600 рублей», — рассказал читатель URA.RU.

«Гардарика» — производитель литой алюминиевой продукции с антипригарным покрытием, следует из информации, указанной на их сайте. Для упрощения логистики завод компании находится в Белгороде, однако сама посуда производится в Мелитополе.

Ранее URA.RU сообщало, что в книжных магазинах Екатеринбурга появились карты с новыми границами России. В частности на картах были указаны новые регионы РФ, которые вошли в состав страны в ходе референдумов: Донецкая Луганская Народные Республики и Запорожская, Херсонская области.

Фото: читатель URA.RU