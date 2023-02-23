23 февраля 2023

В екатеринбургских магазинах появились товары из Мелитополя

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча фермеров. Екатеринбург, сковородка, приготовление еды, еда
Екатеринбуржцам предложили купить сковородку из Мелитополя Фото:

В супермаркетах Екатеринбурга появились сковородки «Гардарика» из Мелитополя. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«В супермаркет завезли продукцию из Мелитополя. Стоимость сковородки начинается от 600 рублей», — рассказал читатель URA.RU.

«Гардарика» — производитель литой алюминиевой продукции с антипригарным покрытием, следует из информации, указанной на их сайте. Для упрощения логистики завод компании находится в Белгороде, однако сама посуда производится в Мелитополе.

Ранее URA.RU сообщало, что в книжных магазинах Екатеринбурга появились карты с новыми границами России. В частности на картах были указаны новые регионы РФ, которые вошли в состав страны в ходе референдумов: Донецкая Луганская Народные Республики и Запорожская, Херсонская области.

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В супермаркетах Екатеринбурга появились сковородки «Гардарика» из Мелитополя. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «В супермаркет завезли продукцию из Мелитополя. Стоимость сковородки начинается от 600 рублей», — рассказал читатель URA.RU. «Гардарика» — производитель литой алюминиевой продукции с антипригарным покрытием, следует из информации, указанной на их сайте. Для упрощения логистики завод компании находится в Белгороде, однако сама посуда производится в Мелитополе. Ранее URA.RU сообщало, что в книжных магазинах Екатеринбурга появились карты с новыми границами России. В частности на картах были указаны новые регионы РФ, которые вошли в состав страны в ходе референдумов: Донецкая Луганская Народные Республики и Запорожская, Херсонская области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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