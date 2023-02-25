Прощание с солдатом состоялось 24 февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Малышевском городском округе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине бойцом ЧВК «Вагнер» Максимом Чечулиным. Об этом сообщила глава Мария Рубцова.

«Родные и близкие простились с малышевцем Чечулиным Максимом, бойцом ЧВК „Вагнер“. Он погиб 31 января на территории Артемовска в ДНР», — написала Рубцова в соцсети «ВКонтакте». Похороны прошли 24 февраля.

У Максима остались отец, мать, сестра и сын. «Выражаю соболезнования родным и близким! Мы все скорбим с вами!» — добавила Рубцова.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.