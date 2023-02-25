25 февраля 2023
24 февраля 2023

В Свердловской области простились с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер». Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, похороны, крест, кладбище, солдат
Прощание с солдатом состоялось 24 февраля (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Малышевском городском округе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине бойцом ЧВК «Вагнер» Максимом Чечулиным. Об этом сообщила глава Мария Рубцова.

«Родные и близкие простились с малышевцем Чечулиным Максимом, бойцом ЧВК „Вагнер“. Он погиб 31 января на территории Артемовска в ДНР», — написала Рубцова в соцсети «ВКонтакте». Похороны прошли 24 февраля.

У Максима остались отец, мать, сестра и сын. «Выражаю соболезнования родным и близким! Мы все скорбим с вами!» — добавила Рубцова.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.

Чечулин погиб 31 января
Фото:

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В Малышевском городском округе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине бойцом ЧВК «Вагнер» Максимом Чечулиным. Об этом сообщила глава Мария Рубцова. «Родные и близкие простились с малышевцем Чечулиным Максимом, бойцом ЧВК „Вагнер“. Он погиб 31 января на территории Артемовска в ДНР», — написала Рубцова в соцсети «ВКонтакте». Похороны прошли 24 февраля. У Максима остались отец, мать, сестра и сын. «Выражаю соболезнования родным и близким! Мы все скорбим с вами!» — добавила Рубцова. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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