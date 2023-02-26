Челябинец рассказал о попытках пробраться в США после частичной мобилизации. Видео

Челябинец заплатил две тысяч долларов, чтобы попасть в США во время частичной мобилизации в РФ

27 февраля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Челябинец попытался попасть в США через Мексику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Челябинец Мирослав рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся при попытке попасть в США после проведения в России частичной мобилизации. В блоге Ильи Бондарева, опубликованном на его канале в YouTube, 19-летний челябинец признался, что посещение штатов является его мечтой. «Сейчас я нахожусь в Тихуане, в буквально 100 метрах от границы с Соединенными Штатами. К этой мечте я иду, за этим я сюда приехал [попасть в США]», — сообщил Мирослав на видео. Челябинец рассказал, что из-за проведения в России частичной мобилизации, получение визы для посещения штатов стало невозможным. Поэтому он пытался получить визу в Монголии. Но и там ему было отказано. Тогда он решил попасть в США через границу с Мексикой. Он договорился с благотворительной организацией, которая поможет ему в исполнении его мечты. В своем блоге Бондарев показывает людей, которые по своим причинам пытаются попасть в США. Пропускной пункт в Тихуане, по его словам, является одним из опасных в мире (ежегодно при попытках перейти границу погибают сотни мигрантов). Герои блога используют разные способы для достижения своей цели. Некоторые из них нелегальные. Блогер отмечает, что приграничный город после объявления в РФ частичной мобилизации стал русскоговорящим. Частичная мобилизация прошла в России в период с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Подобное решение вызвало панику среди населения. Некоторая его часть попыталась скрыться за границей. Многие до сих пор продолжают жить там. Правительство РФ направило свои ресурсы на то, чтобы вернуть граждан домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинец Мирослав рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся при попытке попасть в США после проведения в России частичной мобилизации. В блоге Ильи Бондарева, опубликованном на его канале в YouTube, 19-летний челябинец признался, что посещение штатов является его мечтой. «Сейчас я нахожусь в Тихуане, в буквально 100 метрах от границы с Соединенными Штатами. К этой мечте я иду, за этим я сюда приехал [попасть в США]», — сообщил Мирослав на видео. Челябинец рассказал, что из-за проведения в России частичной мобилизации, получение визы для посещения штатов стало невозможным. Поэтому он пытался получить визу в Монголии. Но и там ему было отказано. Тогда он решил попасть в США через границу с Мексикой. Он договорился с благотворительной организацией, которая поможет ему в исполнении его мечты. В своем блоге Бондарев показывает людей, которые по своим причинам пытаются попасть в США. Пропускной пункт в Тихуане, по его словам, является одним из опасных в мире (ежегодно при попытках перейти границу погибают сотни мигрантов). Герои блога используют разные способы для достижения своей цели. Некоторые из них нелегальные. Блогер отмечает, что приграничный город после объявления в РФ частичной мобилизации стал русскоговорящим. Частичная мобилизация прошла в России в период с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Подобное решение вызвало панику среди населения. Некоторая его часть попыталась скрыться за границей. Многие до сих пор продолжают жить там. Правительство РФ направило свои ресурсы на то, чтобы вернуть граждан домой.