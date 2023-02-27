Песков напомнил слова Путина о соцгарантиях для бойцов ЧВК

28 февраля 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Соцгарантии будут для всех военнослужащих, принимающих участие в СВО, считает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова президента России Владимира Путина о социальных гарантиях будут действовать для всех военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В частности это будет рассматриваться и для бойцов частных военных компаний, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем», — приводит слова Дмитрия Пескова газета «Известия». По его словам, все бойцы находящиеся на фронте спецоперации проявляют массовый героизм при выполнении поставленных задач. Это касается, как бойцов Вооруженных сил РФ, так и военнослужащих ЧВК, заключил Песков. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Слова президента России Владимира Путина о социальных гарантиях будут действовать для всех военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В частности это будет рассматриваться и для бойцов частных военных компаний, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем», — приводит слова Дмитрия Пескова газета «Известия». По его словам, все бойцы находящиеся на фронте спецоперации проявляют массовый героизм при выполнении поставленных задач. Это касается, как бойцов Вооруженных сил РФ, так и военнослужащих ЧВК, заключил Песков. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.