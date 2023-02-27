27 февраля 2023

Песков напомнил слова Путина о соцгарантиях для бойцов ЧВК

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Соцгарантии будут для всех военнослужащих, принимающих участие в СВО, считает Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слова президента России Владимира Путина о социальных гарантиях будут действовать для всех военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В частности это будет рассматриваться и для бойцов частных военных компаний, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем», — приводит слова Дмитрия Пескова газета «Известия».

По его словам, все бойцы находящиеся на фронте спецоперации проявляют массовый героизм при выполнении поставленных задач. Это касается, как бойцов Вооруженных сил РФ, так и военнослужащих ЧВК, заключил Песков.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Слова президента России Владимира Путина о социальных гарантиях будут действовать для всех военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В частности это будет рассматриваться и для бойцов частных военных компаний, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем», — приводит слова Дмитрия Пескова газета «Известия». По его словам, все бойцы находящиеся на фронте спецоперации проявляют массовый героизм при выполнении поставленных задач. Это касается, как бойцов Вооруженных сил РФ, так и военнослужащих ЧВК, заключил Песков. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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