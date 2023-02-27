Песков напомнил слова Путина о соцгарантиях для бойцов ЧВК

Слова президента России Владимира Путина о социальных гарантиях будут действовать для всех военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В частности это будет рассматриваться и для бойцов частных военных компаний, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем», — приводит слова Дмитрия Пескова газета «Известия».
По его словам, все бойцы находящиеся на фронте спецоперации проявляют массовый героизм при выполнении поставленных задач. Это касается, как бойцов Вооруженных сил РФ, так и военнослужащих ЧВК, заключил Песков.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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