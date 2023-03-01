В Челябинске хрущевки стали стоить в два раза дешевле новостроек

Особой популярностью пользуются хрущевки в Тракторозаводском и Центральном районах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске хрущевки стали стоить вдвое дешевле новостроек в элитных жилых комплексах. Подобная тенденция особенно прослеживается в Тракторозаводском и Центральном районах. О высоком спросе на хрущевки и более выгодных ценах на них URA.RU рассказала руководитель департамента вторичной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Наталья Максимова.

«В Челябинске хрущевки теперь стоят вдвое дешевле по сравнению с новостройками в новых жилых комплексах. И если 2 млн рублей — средняя стоимость двухкомнатной хрущевки в Тракторозаводском районе, то новостройки поблизости, например в недавно возведенном жилом комплексе „Файв“, будут стоить уже 3 млн 600 тысяч рублей за однокомнатную квартиру», — поделилась Наталья Максимова.

Также Максимова отметила высокий спрос на хрущевки в Тракторозаводском и Центральном районах города. Особенно востребованы советские кирпичные пятиэтажные жилые дома, строившиеся в 1960-е годы у студентов, жителей коммунальных квартир и молодых семей, желающих разъехаться со старшим поколением.

Учащиеся челябинских вузов предпочитают покупать хрущевки в центре города. Молодые семьи, которые ранее проживали в общежитиях, комнатах, а при получении маткапитала пытаются улучшить свои условия, приобретают однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Тракторозаводском районе Челябинска.

Ранее в центре Челябинска упал спрос на сталинки, при этом они стали стоить вдвое дешевле новостроек в новых жилых комплексах. Цена за квадратный метр в сталинских домах в центре Челябинска составляет от 58 тысяч до 90 тысяч рублей за квадратный метр, а в новых жилых комплексах «Алое поле» и «4 Ленина», стоимость квадратного метра достигает от 150 до 198 тысяч рублей за квадрат.