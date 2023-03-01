В Минобороны заявили о массированной атаке украинских дронов на Крым

Над Крымом уничтожены 10 БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Крыму предотвращена попытка массированный атаки на объекты полуострова. Об этом заявили в Минобороны России.
«Предотвращена попытка… массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова», — говорится в
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