В Минобороны заявили о массированной атаке украинских дронов на Крым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Над Крымом уничтожены 10 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму предотвращена попытка массированный атаки на объекты полуострова. Об этом заявили в Минобороны России.

«Предотвращена попытка… массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова», — говорится в заявлении Минобороны РФ. По данным ведомства, шесть беспилотников были сбиты системами российской ПВО. Еще четыре были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму предотвращена попытка массированный атаки на объекты полуострова. Об этом заявили в Минобороны России. «Предотвращена попытка… массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова», — говорится в заявлении Минобороны РФ. По данным ведомства, шесть беспилотников были сбиты системами российской ПВО. Еще четыре были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...