Власти Екатеринбурга разрешили построить второй Академический

03 марта 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Мэр Екатеринбурга утвердил проект территории под второй Академический Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории второго Академического. Речь идет о строительстве в районе участка улиц Новосибирская — Лучистая — ЕКАД — Полевской тракт. Постановление опубликовано на официальном городском портале. «Постановляю утвердить проект планировки территории, ограниченной ориентирами: улица Лучистая — проектируемая магистральная улица общегородского значения — русло реки Шиловки — проектируемый проезд — Полевской тракт — улица Перспективная — Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога», — говорится в документе. Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья, ранее рассказывал URA.RU застройщик «РСГ — Академическое». На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек. Объем частных инвестиций составит больше 400 млрд рублей. Общий срок строительства второй очереди — 18 лет.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории второго Академического. Речь идет о строительстве в районе участка улиц Новосибирская — Лучистая — ЕКАД — Полевской тракт. Постановление опубликовано на официальном городском портале. «Постановляю утвердить проект планировки территории, ограниченной ориентирами: улица Лучистая — проектируемая магистральная улица общегородского значения — русло реки Шиловки — проектируемый проезд — Полевской тракт — улица Перспективная — Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога», — говорится в документе. Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья, ранее рассказывал URA.RU застройщик «РСГ — Академическое». На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек. Объем частных инвестиций составит больше 400 млрд рублей. Общий срок строительства второй очереди — 18 лет.