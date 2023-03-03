Власти Екатеринбурга разрешили построить второй Академический

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Торжественное открытие после благоустройства первой очереди Преображенского парка в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, преображенский парк
Мэр Екатеринбурга утвердил проект территории под второй Академический Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории второго Академического. Речь идет о строительстве в районе участка улиц Новосибирская — Лучистая — ЕКАД — Полевской тракт. Постановление опубликовано на официальном городском портале.

«Постановляю утвердить проект планировки территории, ограниченной ориентирами: улица Лучистая — проектируемая магистральная улица общегородского значения — русло реки Шиловки — проектируемый проезд — Полевской тракт — улица Перспективная — Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога», — говорится в документе.

Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья, ранее рассказывал URA.RU застройщик «РСГ — Академическое». На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек. Объем частных инвестиций составит больше 400 млрд рублей. Общий срок строительства второй очереди — 18 лет.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории второго Академического. Речь идет о строительстве в районе участка улиц Новосибирская — Лучистая — ЕКАД — Полевской тракт. Постановление опубликовано на официальном городском портале. «Постановляю утвердить проект планировки территории, ограниченной ориентирами: улица Лучистая — проектируемая магистральная улица общегородского значения — русло реки Шиловки — проектируемый проезд — Полевской тракт — улица Перспективная — Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога», — говорится в документе. Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья, ранее рассказывал URA.RU застройщик «РСГ — Академическое». На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек. Объем частных инвестиций составит больше 400 млрд рублей. Общий срок строительства второй очереди — 18 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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