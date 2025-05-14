В Минпромторге рассказали URA.RU о судьбе самолета «Байкал»

Минпромторг России 9 апреля 2025 года заключил государственный контракт с «Уральским заводом гражданской авиации» (УзГА) на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 («Байкал») с отечественной силовой установкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства на фоне заявления зампреда правительства России Юрия Трутнева о том, что производство «Байкала» не ожидается.
«Минпромторг России напоминает, что 9 апреля 2025 года заключен государственный контракт с АО „УзГА“ на выполнение ОКР „Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 („Байкал“) с отечественной силовой установкой“, шифр „ЛМС-5“», — рассказали в пресс-службе. Комментарий министерства поступил в распоряжение URA.RU.
В рамках контракта предусматривается изготовление новых и доработка существующих опытных образцов двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета «Байкал». Также планируется проведение сертификационных работ и подготовка документации для получения сертификатов типа и одобрений главного изменения по расширению области применения разрабатываемой техники.
В Минпромторге отметили, что в ходе предварительных испытаний «Байкала» летчики-испытатели, принимавшие участие в выполнении полетной программы, выявили ряд замечаний. Анализ отчетной документации по летным испытаниям свидетельствует о том, что самолет демонстрирует достаточную устойчивость и управляемость на большинстве этапов полета.
Отдельные наблюдаемые особенности поведения воздушного судна при взлете и посадке успешно корректируются посредством усовершенствования конструкции шасси, хвостового оперения, а также системы управления по продольному каналу. Для подтверждения достижения требуемых характеристик было выполнено 20 испытательных полетов на втором опытном экземпляре, модернизированном с учетом ранее выявленных замечаний. Проведенная модернизация была признана эффективно, подчеркнули в ведомстве.
Ранее заместитель председателя правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что проект по созданию самолета «Байкал» столкнулся с серьезными трудностями. По его словам, реализация программы фактически приостановлена, а запуск серийного производства в обозримой перспективе не предусматривается.
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