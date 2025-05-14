Свердловский поселок восстал против вырубки леса и собрался на митинг. Видео

Жители Красной Горки обратились к полпреду и губернатору из-за вырубки леса

14 мая 2025 в 15:44 Размер текста - 17 +

Людей беспокоит активная вырубка деревьев Фото: Анна Майорова © URA.RU Обитатели свердловского поселка Красная Горка возмущены вырубкой леса, которая уже не первый год продолжается близ их населенного пункта и рядом с городом Полевской. Как рассказал URA.RU местный житель Дмитрий Шиляев, люди направили обращения полпреду, губернатору, готовятся донести информацию до президента Владимира Путина и даже собираются выйти на митинг. О том, что беспокоит сельчан, — в заметке агентства. «Индивидуальный предприниматель из Полевского на 49 лет взял в аренду федеральные земли. Нанял работников, вырубка идет активная, мачтовые сосны — все под корень. В лес зайти невозможно: там такие колеи, не проехать. Уже вырубили деревья рядом с кладбищем и подобрались близко к заказнику, который в 100 метрах от поселка. У нас тут гнездятся птицы, обитают животные, это губит природу. За державу обидно», — посетовал Шиляев. На днях он и еще пятеро активистов встали под ковш и остановили работы. Люди собрали более сотни подписей с требованием прекратить вырубку. Обращения с криком о помощи уже направлены на имя полпреда Артема Жоги, губернатора Дениса Паслера, омбудсмена Татьяны Мерзляковой, также сельчане собираются пожаловаться Путину. Ранее они уже не раз просили в дело вмешаться полицию. «Мы понимаем, что бизнесмен работает по разрешению, но кто и на каком основании дал ему эти права? Ведь он даже не проводит восстановительных работ, не высаживает новые деревья. У нас тут восстание, мы хотим выйти на санкционированный митинг», — признался Шиляев. Глава Полевского городского округа Константин Поспелов ответил корреспонденту, что в курсе проблемы, и обращение жителей Красной Горки направлено в Сысертское лесничество, где осуществляют контроль за вырубкой леса. «Мы запросили информацию о характере этой вырубки и ждем ответ», — уточнил мэр. В Сысертском лесничестве пояснили, что договор с предпринимателем, который владеет ремонтно-строительным цехом, составлен еще в 2008 году по согласованию с региональным министерством природы на 49 лет. Площадь, где коммерсант может вырубать деревья, огромна: практически весь Полевской район, начиная от границы с Екатеринбургом и заканчивая границей с Челябинской областью. «Это крупный заготовщик древесины, ежегодно платит арендную плату, налоги, дает рабочие места. Лес он рубит законно, для того есть разные показатели: например, пострадавший от пожара, насекомых-вредителей, достигший столетнего возраста или тот, который надо разредить. Вместо вырубленных гектаров он высаживает новые деревья, за этим следят лесничие. Люди привыкли жить как в заповеднике, что вокруг птички поют, вот им вырубка и помешала», — объяснили в лесничестве. Корреспондент обратился в региональное минприроды с просьбой прояснить ситуацию. Ответ на запрос ожидается. Сельчане собрали подписи на нескольких листах и направили обращения властям Фото предоставлено Дмитрием Шиляевым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обитатели свердловского поселка Красная Горка возмущены вырубкой леса, которая уже не первый год продолжается близ их населенного пункта и рядом с городом Полевской. Как рассказал URA.RU местный житель Дмитрий Шиляев, люди направили обращения полпреду, губернатору, готовятся донести информацию до президента Владимира Путина и даже собираются выйти на митинг. О том, что беспокоит сельчан, — в заметке агентства. «Индивидуальный предприниматель из Полевского на 49 лет взял в аренду федеральные земли. Нанял работников, вырубка идет активная, мачтовые сосны — все под корень. В лес зайти невозможно: там такие колеи, не проехать. Уже вырубили деревья рядом с кладбищем и подобрались близко к заказнику, который в 100 метрах от поселка. У нас тут гнездятся птицы, обитают животные, это губит природу. За державу обидно», — посетовал Шиляев. На днях он и еще пятеро активистов встали под ковш и остановили работы. Люди собрали более сотни подписей с требованием прекратить вырубку. Обращения с криком о помощи уже направлены на имя полпреда Артема Жоги, губернатора Дениса Паслера, омбудсмена Татьяны Мерзляковой, также сельчане собираются пожаловаться Путину. Ранее они уже не раз просили в дело вмешаться полицию. «Мы понимаем, что бизнесмен работает по разрешению, но кто и на каком основании дал ему эти права? Ведь он даже не проводит восстановительных работ, не высаживает новые деревья. У нас тут восстание, мы хотим выйти на санкционированный митинг», — признался Шиляев. Глава Полевского городского округа Константин Поспелов ответил корреспонденту, что в курсе проблемы, и обращение жителей Красной Горки направлено в Сысертское лесничество, где осуществляют контроль за вырубкой леса. «Мы запросили информацию о характере этой вырубки и ждем ответ», — уточнил мэр. В Сысертском лесничестве пояснили, что договор с предпринимателем, который владеет ремонтно-строительным цехом, составлен еще в 2008 году по согласованию с региональным министерством природы на 49 лет. Площадь, где коммерсант может вырубать деревья, огромна: практически весь Полевской район, начиная от границы с Екатеринбургом и заканчивая границей с Челябинской областью. «Это крупный заготовщик древесины, ежегодно платит арендную плату, налоги, дает рабочие места. Лес он рубит законно, для того есть разные показатели: например, пострадавший от пожара, насекомых-вредителей, достигший столетнего возраста или тот, который надо разредить. Вместо вырубленных гектаров он высаживает новые деревья, за этим следят лесничие. Люди привыкли жить как в заповеднике, что вокруг птички поют, вот им вырубка и помешала», — объяснили в лесничестве. Корреспондент обратился в региональное минприроды с просьбой прояснить ситуацию. Ответ на запрос ожидается.