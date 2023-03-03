На челябинской трассе М-5 сняты все ограничения

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия
Движение закрывали из-за ухудшения погоды Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» сняли все ограничение движения, которые ранее были введены из-за ухудшения погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 16:00 ограничение движения на ФАД „М-5“ снято. Причиной для введения ограничений стали сильный ветер, метель, обильный снегопад, ограничение видимости», — заявили в ведомстве.

Ограничение движение было введено 3 марта с 9:00 утра на трассе М-5 «Урал» для грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Несмотря на отмену ограничений, в упрдор «Южный Урал» водителей просят быть внимательными за рулем и с пониманием относиться к процессу уборки снега — двигаться вслед за снегоуборочной техникой и не идти на обгон.

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» сняли все ограничение движения, которые ранее были введены из-за ухудшения погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 16:00 ограничение движения на ФАД „М-5“ снято. Причиной для введения ограничений стали сильный ветер, метель, обильный снегопад, ограничение видимости», — заявили в ведомстве. Ограничение движение было введено 3 марта с 9:00 утра на трассе М-5 «Урал» для грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Несмотря на отмену ограничений, в упрдор «Южный Урал» водителей просят быть внимательными за рулем и с пониманием относиться к процессу уборки снега — двигаться вслед за снегоуборочной техникой и не идти на обгон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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