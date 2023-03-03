Стоимость земельных участков под Челябинском составляет от 10 до 100 тысяч рублей за сотку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые недорогие земельные участки под Челябинском расположены в поселках «Полетаево», «Высоком» под деревней Урефты, в «Романтическом поместье» под деревней Кайгородова. Максимальная удаленность территорий от города — 20-30 километров, рассказал руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев.

«Стоимость земельных участков определяется спросом. Все поселки, которые представляют интерес для жителей города Челябинска за последние два года выросли в цене практически в два раза. Недорогие земли находятся в поселках „Полетаево“, „Высокий“, „Романтичное поместье“, где участки менее раскручены. Их цена составляет от 10 тысяч рублей до 100 тысяч за сотку», — сообщил Медведев.

Нарезка земель под деревней Урефты в поселке «Высокий», расположенном в 30 километрах от Челябинска, предназначалась для военных, но потом ее решили продать. Стоимость участков составляет 10 тысяч рублей за сотку. Также недорогие земли продаются в деревне Полетаево в 30 километрах от Челябинска. Ранее территории были востребованы и стоили в разы дороже, но позже появилась информация о строительстве ГОКа, также в район Полетаево перенесли городскую свалку и все изменилось. Земли там сейчас продаются по цене от 20 до 30 тысяч рублей за сотку.

Еще более перспективным направлением для приобретения участков является деревня Кайгородова в 20 километрах от Челябинска. Стоимость земель там составляет от 20 до 100 тысяч рублей за сотку.

По словам Медведева, в Челябинске земельных участков практически не осталось. на данный момент в городе продаются только территории с долгостроями или ветхо-аварийным жильем, которые в последствие сносят и возводят коттеджи или высотные здания.

Недорогие земельные участки под Челябинском продаются в поселках «Полетаево», «Высокий», «Романтичное поместье» Скрин: Яндекс Карты