07 марта 2023

Треть жительниц Челябинска выбирают авто корейских марок

© Служба новостей «URA.RU»
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Южнокорейские иномарки возглавили рейтинг предпочтений челябинок при покупке авто Фото:

Среди жительниц Челябинска 32% при онлайн-покупке выбирают автомобили южнокорейских марок. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «СберАвто», на втором месте по популярности немецкие и японские машины.

«У жительниц Челябинска самыми популярными являются автомобили корейских (32%), немецких и японских (по 22%) марок. Автомобили из США выбирает 11% покупательниц», — рассказали URA.RU в «СберАвто».

В сервисе уточнили, что рейтинг часто приобретаемых авто возглавляют в Челябинске KIA Rio и Ford Focus. В целом тренд соответствует женскому авторейтингу Екатеринбурга. Отличия заключаются в процентах и «личном зачете» иномарок. В соседнем регионе топ возглавляют Ford Focus, Hyundai Solaris и Subaru Impreza.

Корейские машины в Челябинске стали самыми покупаемыми в 2022 году. Автобренды из этой страны заняли первые два места рейтинга. Третью строку разделили автомобили Lada и Skoda.

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Среди жительниц Челябинска 32% при онлайн-покупке выбирают автомобили южнокорейских марок. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «СберАвто», на втором месте по популярности немецкие и японские машины. «У жительниц Челябинска самыми популярными являются автомобили корейских (32%), немецких и японских (по 22%) марок. Автомобили из США выбирает 11% покупательниц», — рассказали URA.RU в «СберАвто». В сервисе уточнили, что рейтинг часто приобретаемых авто возглавляют в Челябинске KIA Rio и Ford Focus. В целом тренд соответствует женскому авторейтингу Екатеринбурга. Отличия заключаются в процентах и «личном зачете» иномарок. В соседнем регионе топ возглавляют Ford Focus, Hyundai Solaris и Subaru Impreza. Корейские машины в Челябинске стали самыми покупаемыми в 2022 году. Автобренды из этой страны заняли первые два места рейтинга. Третью строку разделили автомобили Lada и Skoda.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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