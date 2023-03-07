Треть жительниц Челябинска выбирают авто корейских марок

Южнокорейские иномарки возглавили рейтинг предпочтений челябинок при покупке авто Фото: Анна Майорова © URA.RU

Среди жительниц Челябинска 32% при онлайн-покупке выбирают автомобили южнокорейских марок. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «СберАвто», на втором месте по популярности немецкие и японские машины.

«У жительниц Челябинска самыми популярными являются автомобили корейских (32%), немецких и японских (по 22%) марок. Автомобили из США выбирает 11% покупательниц», — рассказали URA.RU в «СберАвто».

В сервисе уточнили, что рейтинг часто приобретаемых авто возглавляют в Челябинске KIA Rio и Ford Focus. В целом тренд соответствует женскому авторейтингу Екатеринбурга. Отличия заключаются в процентах и «личном зачете» иномарок. В соседнем регионе топ возглавляют Ford Focus, Hyundai Solaris и Subaru Impreza.

Корейские машины в Челябинске стали самыми покупаемыми в 2022 году. Автобренды из этой страны заняли первые два места рейтинга. Третью строку разделили автомобили Lada и Skoda.