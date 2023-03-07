07 марта 2023

Челябинский губернатор поздравил женщин с 8 Марта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерте «Слава защитникам Отечества». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер отметил, что женская помощь особенно важна, когда многие мужчины на фронте Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер поздравил женщин с праздником 8 Марта. Поздравление он опубликовал в соцсетях.

«Дорогие наши женщины! С праздником вас! Всегда знал, что вам все по плечу. И на работе, и дома. Любое дело, за которое берется женщина, будет сделано замечательно, с душой и теплом. Вы всегда помогаете нам, мужчинам. Особенно это важно сейчас, когда многие отцы, мужья, сыновья, братья на фронте. К примеру, работницы копейского «Завода «Пластмасс», которых заехал поздравить накануне. Женщин здесь больше половины коллектива. Не стану рассказывать о продукции предприятия, но отмечу, что она очень нужна для победы. Работа идет в несколько смен. Многое делают исключительно женщины. И, как многое другое, за что берутся женские руки — делают качественно», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор поблагодарил женщин за труд и воспитание детей, за любовь и понимание, а также за помощь фронту. Он пожелал им быть счастливыми и любимыми.

Накануне праздника Текслер посетил копейский завод и поздравил работниц
Работницы завода производят очень важную продукцию
Фото:
Женщины на заводе составляют больше половины коллектива
Фото:
После поздравления губернатор сфотографировался с сотрудницами предприятия
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Челябинский губернатор Алексей Текслер поздравил женщин с праздником 8 Марта. Поздравление он опубликовал в соцсетях. «Дорогие наши женщины! С праздником вас! Всегда знал, что вам все по плечу. И на работе, и дома. Любое дело, за которое берется женщина, будет сделано замечательно, с душой и теплом. Вы всегда помогаете нам, мужчинам. Особенно это важно сейчас, когда многие отцы, мужья, сыновья, братья на фронте. К примеру, работницы копейского «Завода «Пластмасс», которых заехал поздравить накануне. Женщин здесь больше половины коллектива. Не стану рассказывать о продукции предприятия, но отмечу, что она очень нужна для победы. Работа идет в несколько смен. Многое делают исключительно женщины. И, как многое другое, за что берутся женские руки — делают качественно», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор поблагодарил женщин за труд и воспитание детей, за любовь и понимание, а также за помощь фронту. Он пожелал им быть счастливыми и любимыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...