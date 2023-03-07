Челябинский губернатор поздравил женщин с 8 Марта. Фото

08 марта 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер отметил, что женская помощь особенно важна, когда многие мужчины на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер поздравил женщин с праздником 8 Марта. Поздравление он опубликовал в соцсетях. «Дорогие наши женщины! С праздником вас! Всегда знал, что вам все по плечу. И на работе, и дома. Любое дело, за которое берется женщина, будет сделано замечательно, с душой и теплом. Вы всегда помогаете нам, мужчинам. Особенно это важно сейчас, когда многие отцы, мужья, сыновья, братья на фронте. К примеру, работницы копейского «Завода «Пластмасс», которых заехал поздравить накануне. Женщин здесь больше половины коллектива. Не стану рассказывать о продукции предприятия, но отмечу, что она очень нужна для победы. Работа идет в несколько смен. Многое делают исключительно женщины. И, как многое другое, за что берутся женские руки — делают качественно», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор поблагодарил женщин за труд и воспитание детей, за любовь и понимание, а также за помощь фронту. Он пожелал им быть счастливыми и любимыми. Накануне праздника Текслер посетил копейский завод и поздравил работниц telegram-канал Алексея Текслера Работницы завода производят очень важную продукцию Фото: telegram-канал Алексея Текслера Женщины на заводе составляют больше половины коллектива Фото: telegram-канал Алексея Текслера После поздравления губернатор сфотографировался с сотрудницами предприятия Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Челябинский губернатор Алексей Текслер поздравил женщин с праздником 8 Марта. Поздравление он опубликовал в соцсетях. «Дорогие наши женщины! С праздником вас! Всегда знал, что вам все по плечу. И на работе, и дома. Любое дело, за которое берется женщина, будет сделано замечательно, с душой и теплом. Вы всегда помогаете нам, мужчинам. Особенно это важно сейчас, когда многие отцы, мужья, сыновья, братья на фронте. К примеру, работницы копейского «Завода «Пластмасс», которых заехал поздравить накануне. Женщин здесь больше половины коллектива. Не стану рассказывать о продукции предприятия, но отмечу, что она очень нужна для победы. Работа идет в несколько смен. Многое делают исключительно женщины. И, как многое другое, за что берутся женские руки — делают качественно», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор поблагодарил женщин за труд и воспитание детей, за любовь и понимание, а также за помощь фронту. Он пожелал им быть счастливыми и любимыми.