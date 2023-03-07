07 марта 2023

Челябинский депутат-фронтовик прочитал для женщин стихи, сидя на танке. Видео

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Олег Голиков прочитал для женщин стихотворение «Жди меня» Фото:

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который служит в зоне спецоперации, поздравил женщин с 8 марта. Он прочитал стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

«Дорогие наши, любимые, с праздником! Любовь ваша сподвигает нас на победу. Надежда нам дает шансы вернуться домой», — сказал Олег Голиков на видеозаписи, которую разместил в своем telegram-канале.

Депутат добавил, что все самое светлое в жизни мужчины связано с женщинами. Свой жизненный путь каждый начинает с улыбки матери, совершает необыкновенные поступки во имя женщины.

Голиков одним из первых депутатов Госдумы ушел на фронт добровольно. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.

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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который служит в зоне спецоперации, поздравил женщин с 8 марта. Он прочитал стихотворение Константина Симонова «Жди меня». «Дорогие наши, любимые, с праздником! Любовь ваша сподвигает нас на победу. Надежда нам дает шансы вернуться домой», — сказал Олег Голиков на видеозаписи, которую разместил в своем telegram-канале. Депутат добавил, что все самое светлое в жизни мужчины связано с женщинами. Свой жизненный путь каждый начинает с улыбки матери, совершает необыкновенные поступки во имя женщины. Голиков одним из первых депутатов Госдумы ушел на фронт добровольно. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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