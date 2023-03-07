Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который служит в зоне спецоперации, поздравил женщин с 8 марта. Он прочитал стихотворение Константина Симонова «Жди меня».
«Дорогие наши, любимые, с праздником! Любовь ваша сподвигает нас на победу. Надежда нам дает шансы вернуться домой», — сказал Олег Голиков на видеозаписи, которую разместил в своем telegram-канале.
Депутат добавил, что все самое светлое в жизни мужчины связано с женщинами. Свой жизненный путь каждый начинает с улыбки матери, совершает необыкновенные поступки во имя женщины.
Голиков одним из первых депутатов Госдумы ушел на фронт добровольно. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.
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