Олег Голиков прочитал для женщин стихотворение «Жди меня» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который служит в зоне спецоперации, поздравил женщин с 8 марта. Он прочитал стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

«Дорогие наши, любимые, с праздником! Любовь ваша сподвигает нас на победу. Надежда нам дает шансы вернуться домой», — сказал Олег Голиков на видеозаписи, которую разместил в своем telegram-канале.

Депутат добавил, что все самое светлое в жизни мужчины связано с женщинами. Свой жизненный путь каждый начинает с улыбки матери, совершает необыкновенные поступки во имя женщины.

Голиков одним из первых депутатов Госдумы ушел на фронт добровольно. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.