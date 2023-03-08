08 марта 2023
07 марта 2023

Челябинская УФАС накажет бизнесмена за лживую рекламу с бесплатными роллами

© Служба новостей «URA.RU»
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За недостоверную рекламу бесплатных роллов УФАС накажет бизнесмена из Челябинска Фото:

Управление Антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС) возбудит административное дело за недостоверную рекламу, в которой бизнесмен под маркой WOW ROLLS обещал бесплатные роллы. Решение ведомство опубликовало 9 марта.

«Признать ненадлежащей рекламу, распространенную предпринимателем Павлом Голубевым в социальной сети „ВКонтакте“. Передать материалы дела уполномоченному лицу Челябинского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», — говорится в опубликованном на сайте решении ведомства.

С жалобой в УФАС обратился покупатель. Реклама, в которой говорилось о том, что сет роллов продавец подарит за скачивание мобильного предложения, клиента ввела в заблуждение. То, что это не так, заявитель доказал с помощью скриншотов. Чтобы получить заказ, требовалось заплатить минимум 799 рублей.

Для выяснения того, как объявление воспринимают потребители, специалисты УФАС обратились к членам экспертного совета. Большинство из них подтвердили вводы заявителя. В итоге рекламное сообщение признали недостоверным. Демонстрацию поста бизнесмен прекратил по своей инициативе.

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Управление Антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС) возбудит административное дело за недостоверную рекламу, в которой бизнесмен под маркой WOW ROLLS обещал бесплатные роллы. Решение ведомство опубликовало 9 марта. «Признать ненадлежащей рекламу, распространенную предпринимателем Павлом Голубевым в социальной сети „ВКонтакте“. Передать материалы дела уполномоченному лицу Челябинского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», — говорится в опубликованном на сайте решении ведомства. С жалобой в УФАС обратился покупатель. Реклама, в которой говорилось о том, что сет роллов продавец подарит за скачивание мобильного предложения, клиента ввела в заблуждение. То, что это не так, заявитель доказал с помощью скриншотов. Чтобы получить заказ, требовалось заплатить минимум 799 рублей. Для выяснения того, как объявление воспринимают потребители, специалисты УФАС обратились к членам экспертного совета. Большинство из них подтвердили вводы заявителя. В итоге рекламное сообщение признали недостоверным. Демонстрацию поста бизнесмен прекратил по своей инициативе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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