Челябинская УФАС накажет бизнесмена за лживую рекламу с бесплатными роллами

09 марта 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

За недостоверную рекламу бесплатных роллов УФАС накажет бизнесмена из Челябинска Фото: Размик Закарян © URA.RU Управление Антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС) возбудит административное дело за недостоверную рекламу, в которой бизнесмен под маркой WOW ROLLS обещал бесплатные роллы. Решение ведомство опубликовало 9 марта. «Признать ненадлежащей рекламу, распространенную предпринимателем Павлом Голубевым в социальной сети „ВКонтакте“. Передать материалы дела уполномоченному лицу Челябинского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», — говорится в опубликованном на сайте решении ведомства. С жалобой в УФАС обратился покупатель. Реклама, в которой говорилось о том, что сет роллов продавец подарит за скачивание мобильного предложения, клиента ввела в заблуждение. То, что это не так, заявитель доказал с помощью скриншотов. Чтобы получить заказ, требовалось заплатить минимум 799 рублей. Для выяснения того, как объявление воспринимают потребители, специалисты УФАС обратились к членам экспертного совета. Большинство из них подтвердили вводы заявителя. В итоге рекламное сообщение признали недостоверным. Демонстрацию поста бизнесмен прекратил по своей инициативе.

Управление Антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС) возбудит административное дело за недостоверную рекламу, в которой бизнесмен под маркой WOW ROLLS обещал бесплатные роллы. Решение ведомство опубликовало 9 марта. «Признать ненадлежащей рекламу, распространенную предпринимателем Павлом Голубевым в социальной сети „ВКонтакте“. Передать материалы дела уполномоченному лицу Челябинского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», — говорится в опубликованном на сайте решении ведомства. С жалобой в УФАС обратился покупатель. Реклама, в которой говорилось о том, что сет роллов продавец подарит за скачивание мобильного предложения, клиента ввела в заблуждение. То, что это не так, заявитель доказал с помощью скриншотов. Чтобы получить заказ, требовалось заплатить минимум 799 рублей. Для выяснения того, как объявление воспринимают потребители, специалисты УФАС обратились к членам экспертного совета. Большинство из них подтвердили вводы заявителя. В итоге рекламное сообщение признали недостоверным. Демонстрацию поста бизнесмен прекратил по своей инициативе.