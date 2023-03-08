Перевернутый грузовик перекрывал дорогу, теперь движение восстановлено Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинской области 9 марта на трассе М-5 «Урал» на 1599 км, участок дороги между Симом и Кропачево, перевернулась Газель. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«На трассе М-5 на 1599 км произошло ДТП, перевернулась Газель. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Движение транспорта было парализовано. Сотрудники Госавтоинспекции поставили автомобиль на колеса и убрали с проезжей части. Движение восстановлено.