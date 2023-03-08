08 марта 2023

В Челябинской области на трассе М-5 перевернулся грузовик. Видео

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Перевернутый грузовик перекрывал дорогу, теперь движение восстановлено Фото:

В Челябинской области 9 марта на трассе М-5 «Урал» на 1599 км, участок дороги между Симом и Кропачево, перевернулась Газель. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«На трассе М-5 на 1599 км произошло ДТП, перевернулась Газель. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Движение транспорта было парализовано. Сотрудники Госавтоинспекции поставили автомобиль на колеса и убрали с проезжей части. Движение восстановлено.

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В Челябинской области 9 марта на трассе М-5 «Урал» на 1599 км, участок дороги между Симом и Кропачево, перевернулась Газель. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «На трассе М-5 на 1599 км произошло ДТП, перевернулась Газель. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве. Движение транспорта было парализовано. Сотрудники Госавтоинспекции поставили автомобиль на колеса и убрали с проезжей части. Движение восстановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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