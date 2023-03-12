Гастроэнтеролог развеяла миф о диетическом питании при гастрите

Гастроэнтеролог Дюжева: при гастрите нет необходимости в спецдиете

12 марта 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

При гастрите нужно исключить из питания продукты, вызывающие дискомфорт Фото: Анна Майорова © URA.RU Людям, страдающим гастритом, нет необходимости придерживаться специальной диеты, достаточно исключить продукты, которые вызывают дискомфорт. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева. «Никаких специализированных продуктов, которых нужно избегать при гастрите или язве, нет. Стоит придерживаться принципов рационального питания, с небольшой индивидуальной коррекцией», — рассказала она изданию «Мослента». По словам врача, пациенты с гастритом и язвой должны выявить продукты, после употребления которых в желудке возникает дискомфорт, и исключить их. Она отметила, что гастрит обычно протекает бессимптомно, поскольку в слизистой желудка нет болевых рецепторов. При язве боль появляется при приеме пищи или через некоторое время после этого. Гастрит в половине процентов случаев возникает из-за бактерии хеликобактер. Его причинами также могут стать нарушения работы иммунной системы, прием определенных препаратов, попадание желчи в желудок, вирусы, алкоголь, сообщил радио Sputnik гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Людям, страдающим гастритом, нет необходимости придерживаться специальной диеты, достаточно исключить продукты, которые вызывают дискомфорт. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева. «Никаких специализированных продуктов, которых нужно избегать при гастрите или язве, нет. Стоит придерживаться принципов рационального питания, с небольшой индивидуальной коррекцией», — рассказала она изданию «Мослента». По словам врача, пациенты с гастритом и язвой должны выявить продукты, после употребления которых в желудке возникает дискомфорт, и исключить их. Она отметила, что гастрит обычно протекает бессимптомно, поскольку в слизистой желудка нет болевых рецепторов. При язве боль появляется при приеме пищи или через некоторое время после этого. Гастрит в половине процентов случаев возникает из-за бактерии хеликобактер. Его причинами также могут стать нарушения работы иммунной системы, прием определенных препаратов, попадание желчи в желудок, вирусы, алкоголь, сообщил радио Sputnik гастроэнтеролог Сергей Вялов.