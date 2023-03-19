В Челябинской области прогремят взрывы из-за паводка

Юрий Буренко доложил, что в регионе идет подготовка к весеннему паводку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области начинаются мероприятия по предотвращению половодья с применением взрывных работ. Об этом 20 марта губернатору Алексею Текслеру в ходе рабочей встречи доложил начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко.

«В настоящее время в области идет подготовка к весеннему паводку. Проводятся мероприятия по предотвращению половодья, идут взрывные работы, распиловка и чернение льда», — отметил Буренко.

В период весеннего половодья в регионе определена группировка сил территориальной подсистемы РСЧС численностью более 10 тысяч человек. Регион может задействовать в борьбе с паводком три тысячи единиц техники и 150 плавсредств, 9 воздушных судов, в том числе беспилотников.

«МЧС курирует все направления. После обсуждения ваших предложений мы укрепляем службы разных уровней: федеральные, региональные и муниципальные», — отметил Алексей Текслер.

Участники встречи также обсудили планы по совместной работе в 2023 году и актуальные вопросы защиты людей при стихийных бедствиях и внештатных ситуациях. Так области снижается число людей, погибших на пожарах: по сравнению с 2010 годом смертность снизилась почти вдвое.