В Челябинской области прогремят взрывы из-за паводка

В Челябинской области начинаются мероприятия по предотвращению половодья с применением взрывных работ. Об этом 20 марта губернатору Алексею Текслеру в ходе рабочей встречи доложил начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко.
«В настоящее время в области идет подготовка к весеннему паводку. Проводятся мероприятия по предотвращению половодья, идут взрывные работы, распиловка и чернение льда», — отметил Буренко.
В период весеннего половодья в регионе определена группировка сил территориальной подсистемы РСЧС численностью более 10 тысяч человек. Регион может задействовать в борьбе с паводком три тысячи единиц техники и 150 плавсредств, 9 воздушных судов, в том числе беспилотников.
«МЧС курирует все направления. После обсуждения ваших предложений мы укрепляем службы разных уровней: федеральные, региональные и муниципальные», — отметил Алексей Текслер.
Участники встречи также обсудили планы по совместной работе в 2023 году и актуальные вопросы защиты людей при стихийных бедствиях и внештатных ситуациях. Так области снижается число людей, погибших на пожарах: по сравнению с 2010 годом смертность снизилась почти вдвое.
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