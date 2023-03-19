19 марта 2023
18 марта 2023

В Челябинской области прогремят взрывы из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по лесным пожарам в Челябинской области. Челябинск, буренко юрий
Юрий Буренко доложил, что в регионе идет подготовка к весеннему паводку Фото:

В Челябинской области начинаются мероприятия по предотвращению половодья с применением взрывных работ. Об этом 20 марта губернатору Алексею Текслеру в ходе рабочей встречи доложил начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко.

«В настоящее время в области идет подготовка к весеннему паводку. Проводятся мероприятия по предотвращению половодья, идут взрывные работы, распиловка и чернение льда», — отметил Буренко.

В период весеннего половодья в регионе определена группировка сил территориальной подсистемы РСЧС численностью более 10 тысяч человек. Регион может задействовать в борьбе с паводком три тысячи единиц техники и 150 плавсредств, 9 воздушных судов, в том числе беспилотников.

«МЧС курирует все направления. После обсуждения ваших предложений мы укрепляем службы разных уровней: федеральные, региональные и муниципальные», — отметил Алексей Текслер.

Участники встречи также обсудили планы по совместной работе в 2023 году и актуальные вопросы защиты людей при стихийных бедствиях и внештатных ситуациях. Так области снижается число людей, погибших на пожарах: по сравнению с 2010 годом смертность снизилась почти вдвое.

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В Челябинской области начинаются мероприятия по предотвращению половодья с применением взрывных работ. Об этом 20 марта губернатору Алексею Текслеру в ходе рабочей встречи доложил начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко. «В настоящее время в области идет подготовка к весеннему паводку. Проводятся мероприятия по предотвращению половодья, идут взрывные работы, распиловка и чернение льда», — отметил Буренко. В период весеннего половодья в регионе определена группировка сил территориальной подсистемы РСЧС численностью более 10 тысяч человек. Регион может задействовать в борьбе с паводком три тысячи единиц техники и 150 плавсредств, 9 воздушных судов, в том числе беспилотников. «МЧС курирует все направления. После обсуждения ваших предложений мы укрепляем службы разных уровней: федеральные, региональные и муниципальные», — отметил Алексей Текслер. Участники встречи также обсудили планы по совместной работе в 2023 году и актуальные вопросы защиты людей при стихийных бедствиях и внештатных ситуациях. Так области снижается число людей, погибших на пожарах: по сравнению с 2010 годом смертность снизилась почти вдвое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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