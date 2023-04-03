Экс-премьер Украины Азаров предрек захват страны Польшей

Экс-премьер Украины Азаров: Польше будет легче захватить Украину после упрощение пограничного контроля
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Польша убирает все преграды перед захватом Украины, заявил Николай Азаров Фото:

Упрощение пограничного контроля между Польшей и Украиной позволит Варшаве ускорить захват территорий западной Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«После ратификации договора останется всего один пункт проверки и контроля, что значительно упростит путь в Европу для украинцев. Польша убирает все возможные преграды по возврату ранее принадлежавших ей территорий современной Украины», — написал Николай Азаров в социальных сетях. Он также заявил, что в один день на территории Западной Украины вывесят флаги Польши.

В декабре польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat сообщила о планах Польши начать наступление на западную часть Украины, была названа дата — 4 мая 2023 года. В марте посол Польши во Франции Ян Росцишевский заявил, что Варшава вступит в прямой конфликт с Россией при условии, что Украина проиграет в противостоянии, сообщает «Федеральная служба новостей».

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Упрощение пограничного контроля между Польшей и Украиной позволит Варшаве ускорить захват территорий западной Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «После ратификации договора останется всего один пункт проверки и контроля, что значительно упростит путь в Европу для украинцев. Польша убирает все возможные преграды по возврату ранее принадлежавших ей территорий современной Украины», — написал Николай Азаров в социальных сетях. Он также заявил, что в один день на территории Западной Украины вывесят флаги Польши. В декабре польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat сообщила о планах Польши начать наступление на западную часть Украины, была названа дата — 4 мая 2023 года. В марте посол Польши во Франции Ян Росцишевский заявил, что Варшава вступит в прямой конфликт с Россией при условии, что Украина проиграет в противостоянии, сообщает «Федеральная служба новостей».
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