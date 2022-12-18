В Белоруссии посчитали угрозой заявления в Польше о захвате запада Украины

Госсекретарь Совбеза Белоруссии: Минск считает угрозой своей безопасности заявления в Польше о захвате запада Украины

19 декабря 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

НАТО уже проводило учения рядом с границей Белоруссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заявления о планах по захвату запада Украины, которые прозвучали в Польше, можно расценивать как угрозу безопасности Белоруссии. Такое мнение высказал госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. «Заявления, осторожные и неосторожные, польского руководства, как помягче сказать, по захвату западных областей Украины не могут не вызывать опасения. И они не могут не представлять угрозы национальной безопасности республики Беларусь», — цитирует ТАСС слова Александра Вольфовича, сказанные в эфире телеканала «Беларусь-1». Политик отметил, что у Польши, Литвы и Латвии существуют миллиардные военные бюджеты. По мнению Вольфовича, в этих странах идет милитаризация, они готовятся обороняться от «какой-то восточной опасности». Польша, с его слов, пытается захватить Украину, часть которой считает исконно своей, путем «мягкой силы». Он напомнил, что НАТО проводило учения на территории Польши, расположенной рядом с границами Белоруссии. Ранее польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat писала, что Польша якобы готовит вооруженные силы для нападения на западную часть Украины 4 мая 2023 года. С 23 по 27 марта всех поляков призывают на учения.

Заявления о планах по захвату запада Украины, которые прозвучали в Польше, можно расценивать как угрозу безопасности Белоруссии. Такое мнение высказал госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. «Заявления, осторожные и неосторожные, польского руководства, как помягче сказать, по захвату западных областей Украины не могут не вызывать опасения. И они не могут не представлять угрозы национальной безопасности республики Беларусь», — цитирует ТАСС слова Александра Вольфовича, сказанные в эфире телеканала «Беларусь-1». Политик отметил, что у Польши, Литвы и Латвии существуют миллиардные военные бюджеты. По мнению Вольфовича, в этих странах идет милитаризация, они готовятся обороняться от «какой-то восточной опасности». Польша, с его слов, пытается захватить Украину, часть которой считает исконно своей, путем «мягкой силы». Он напомнил, что НАТО проводило учения на территории Польши, расположенной рядом с границами Белоруссии. Ранее польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat писала, что Польша якобы готовит вооруженные силы для нападения на западную часть Украины 4 мая 2023 года. С 23 по 27 марта всех поляков призывают на учения.