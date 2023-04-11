Сотрудниц аэропорта Магнитогорска обвинили в краже у государства 11 млн рублей

Ущерб, причиненный сотрудницами аэропорта, оценили в более 11 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Двух сотрудниц аэропорта «Магнитогорск» Челябинской области будут судить за мошенничество в особо крупных размерах. О том, что ущерб государству превысил 11 млн рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«Следователи Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте направили в суд уголовное дело в отношении двух сотрудниц международного аэропорта „Магнитогорск“. Женщины 1960 и 1963 годов рождения подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Ущерб, причиненный государству, превысил 11 млн рублей», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Работая в бухгалтерии, женщины фиктивно устраивали в аэропорт своих родственников и знакомых. Большинство трудоустроенных не догадывались о новом месте работы, сотрудницам нужны были только данные паспортов, СНИЛС и ИНН. Зарплату фиктивных работников обвиняемые делили между собой, обналичивая деньги в банкоматах или сразу в кассе предприятия.

Всего как свидетели по делу проходят восемь человек. Среди них 38-летняя дочь и 69-летний муж подозреваемой, данные которых принесли женщинам около 4,5 млн рублей. В ходе обысков сотрудники УТ МВД изъяли служебные документы, чековые книжки и деньги в разной валюте.

В доме у 60-летней сотрудницы нашли 60 тысяч рублей, 867 долларов, 410 евро, 310 израильских шекелей, 165 дирхам, 15 болгарских лев, 50 мальдивских руфий, 50600 тенге и 5 кубинских песо. У 57-летней обвиняемой изъяли 280 тысяч рублей и 700 евро. На имущество фигуранток наложили арест общей суммой 11 млн рублей, а материалы дела из 38 томов направили в Правобережный райсуд Магнитогорска.

Ранее женщины не имели проблем с законом. В аэропорту они работают 20 лет и зарекомендовали себя как ответственные и исполнительные работники.