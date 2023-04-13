Мэр раскрыл, отменят ли в свердловском городе мероприятия на 9 Мая

В Камышлове (Свердловская область) в этом году не будут отменять праздничные мероприятий, посвященные 9 Мая, заявил мэр Алексей Половников. В ряде регионов России отказались от празднования Дня Победы по соображениям безопасности.
«Приближается 9 Мая, по традиции в Камышлове будут организованы различные мероприятия. [Будет] возложение цветов в аллее Славы, торжественный митинг и другие значимые события», — написал Половников в telegram-канале.
Также Алексей Половников призвал горожан поддержать камышловцев, участвующих в спецоперации на Украине. Он запустил акцию, благодаря которой планируется собрать средства на покупку тепловизоров и дронов. «Призываю жителей нашего города и всех неравнодушных граждан принять участие в сборе средств на эти цели», — резюмировал мэр.
Ранее в Херсонской области отменили мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подчеркнул, что это вызвано из соображений безопасности. Власти Курской и Белгородской областей решили отказаться от парада, посвященного Дню Победы, пишет «
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