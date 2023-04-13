Мэр раскрыл, отменят ли в свердловском городе мероприятия на 9 Мая

Мэр Половников: в Камышлове пройдут мероприятия, посвященные 9 Мая

13 апреля 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

В Камышлове не будут отменять мероприятия, посвященные Дню Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) в этом году не будут отменять праздничные мероприятий, посвященные 9 Мая, заявил мэр Алексей Половников. В ряде регионов России отказались от празднования Дня Победы по соображениям безопасности. «Приближается 9 Мая, по традиции в Камышлове будут организованы различные мероприятия. [Будет] возложение цветов в аллее Славы, торжественный митинг и другие значимые события», — написал Половников в telegram-канале. Также Алексей Половников призвал горожан поддержать камышловцев, участвующих в спецоперации на Украине. Он запустил акцию, благодаря которой планируется собрать средства на покупку тепловизоров и дронов. «Призываю жителей нашего города и всех неравнодушных граждан принять участие в сборе средств на эти цели», — резюмировал мэр. Ранее в Херсонской области отменили мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подчеркнул, что это вызвано из соображений безопасности. Власти Курской и Белгородской областей решили отказаться от парада, посвященного Дню Победы, пишет « Газета.ру ».

В Камышлове (Свердловская область) в этом году не будут отменять праздничные мероприятий, посвященные 9 Мая, заявил мэр Алексей Половников. В ряде регионов России отказались от празднования Дня Победы по соображениям безопасности. «Приближается 9 Мая, по традиции в Камышлове будут организованы различные мероприятия. [Будет] возложение цветов в аллее Славы, торжественный митинг и другие значимые события», — написал Половников в telegram-канале. Также Алексей Половников призвал горожан поддержать камышловцев, участвующих в спецоперации на Украине. Он запустил акцию, благодаря которой планируется собрать средства на покупку тепловизоров и дронов. «Призываю жителей нашего города и всех неравнодушных граждан принять участие в сборе средств на эти цели», — резюмировал мэр. Ранее в Херсонской области отменили мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подчеркнул, что это вызвано из соображений безопасности. Власти Курской и Белгородской областей решили отказаться от парада, посвященного Дню Победы, пишет «Газета.ру».