Мэр раскрыл, отменят ли в свердловском городе мероприятия на 9 Мая

Мэр Половников: в Камышлове пройдут мероприятия, посвященные 9 Мая
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Салют на 9 мая. Екатеринбург, салют
В Камышлове не будут отменять мероприятия, посвященные Дню Победы Фото:

В Камышлове (Свердловская область) в этом году не будут отменять праздничные мероприятий, посвященные 9 Мая, заявил мэр Алексей Половников. В ряде регионов России отказались от празднования Дня Победы по соображениям безопасности.

«Приближается 9 Мая, по традиции в Камышлове будут организованы различные мероприятия. [Будет] возложение цветов в аллее Славы, торжественный митинг и другие значимые события», — написал Половников в telegram-канале.

Также Алексей Половников призвал горожан поддержать камышловцев, участвующих в спецоперации на Украине. Он запустил акцию, благодаря которой планируется собрать средства на покупку тепловизоров и дронов. «Призываю жителей нашего города и всех неравнодушных граждан принять участие в сборе средств на эти цели», — резюмировал мэр.

Ранее в Херсонской области отменили мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подчеркнул, что это вызвано из соображений безопасности. Власти Курской и Белгородской областей решили отказаться от парада, посвященного Дню Победы, пишет «Газета.ру».

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В Камышлове (Свердловская область) в этом году не будут отменять праздничные мероприятий, посвященные 9 Мая, заявил мэр Алексей Половников. В ряде регионов России отказались от празднования Дня Победы по соображениям безопасности. «Приближается 9 Мая, по традиции в Камышлове будут организованы различные мероприятия. [Будет] возложение цветов в аллее Славы, торжественный митинг и другие значимые события», — написал Половников в telegram-канале. Также Алексей Половников призвал горожан поддержать камышловцев, участвующих в спецоперации на Украине. Он запустил акцию, благодаря которой планируется собрать средства на покупку тепловизоров и дронов. «Призываю жителей нашего города и всех неравнодушных граждан принять участие в сборе средств на эти цели», — резюмировал мэр. Ранее в Херсонской области отменили мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подчеркнул, что это вызвано из соображений безопасности. Власти Курской и Белгородской областей решили отказаться от парада, посвященного Дню Победы, пишет «Газета.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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