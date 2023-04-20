В полиции раскрыли, как свердловчан заставляют поджигать здания

Украинские диверсанты заставляют свердловчан поджигать здания в обмен на деньги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая лига КВН. Пермь, айфон, бизнесмен, измена, переписка, мессенджер, интернет зависимость, знакомства, онлайн, гаджет, тиндер, решала, интернет мошенники, интернет перевод
Диверсанты действуют по классической схеме, заставляя свердловчан поджигать административные здания Фото:

Сотрудники колл-центров, действующих на территории Украины, сперва похищают у жертв деньги, а затем просят их поджечь административное здание. Только после этого деньги обещают вернуть. Именно по такой схеме действуют диверсанты, рассказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин.

«Такие факты имеют место, но нечасто. Изначально классически „разводят“ пожилого человека, а потом заявляют: „деньги мы у вас похитили, а если хотите, чтобы их вернули, идите и подожгите военкомат“. Так действуют колл-центры, которые находятся на территории Украины», — рассказал Русин.

В начале апреля в Первоуральске (Свердловская область) 73-летняя пенсионерка пыталась поджечь местный военкомат. Женщину заметила сотрудница полиции, дежурившая в здании военкомата. Бабушку задержали.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники колл-центров, действующих на территории Украины, сперва похищают у жертв деньги, а затем просят их поджечь административное здание. Только после этого деньги обещают вернуть. Именно по такой схеме действуют диверсанты, рассказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин. «Такие факты имеют место, но нечасто. Изначально классически „разводят“ пожилого человека, а потом заявляют: „деньги мы у вас похитили, а если хотите, чтобы их вернули, идите и подожгите военкомат“. Так действуют колл-центры, которые находятся на территории Украины», — рассказал Русин. В начале апреля в Первоуральске (Свердловская область) 73-летняя пенсионерка пыталась поджечь местный военкомат. Женщину заметила сотрудница полиции, дежурившая в здании военкомата. Бабушку задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...