В полиции раскрыли, как свердловчан заставляют поджигать здания

Украинские диверсанты заставляют свердловчан поджигать здания в обмен на деньги

20 апреля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Диверсанты действуют по классической схеме, заставляя свердловчан поджигать административные здания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники колл-центров, действующих на территории Украины, сперва похищают у жертв деньги, а затем просят их поджечь административное здание. Только после этого деньги обещают вернуть. Именно по такой схеме действуют диверсанты, рассказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин. «Такие факты имеют место, но нечасто. Изначально классически „разводят“ пожилого человека, а потом заявляют: „деньги мы у вас похитили, а если хотите, чтобы их вернули, идите и подожгите военкомат“. Так действуют колл-центры, которые находятся на территории Украины», — рассказал Русин. В начале апреля в Первоуральске (Свердловская область) 73-летняя пенсионерка пыталась поджечь местный военкомат. Женщину заметила сотрудница полиции, дежурившая в здании военкомата. Бабушку задержали.

Сотрудники колл-центров, действующих на территории Украины, сперва похищают у жертв деньги, а затем просят их поджечь административное здание. Только после этого деньги обещают вернуть. Именно по такой схеме действуют диверсанты, рассказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин. «Такие факты имеют место, но нечасто. Изначально классически „разводят“ пожилого человека, а потом заявляют: „деньги мы у вас похитили, а если хотите, чтобы их вернули, идите и подожгите военкомат“. Так действуют колл-центры, которые находятся на территории Украины», — рассказал Русин. В начале апреля в Первоуральске (Свердловская область) 73-летняя пенсионерка пыталась поджечь местный военкомат. Женщину заметила сотрудница полиции, дежурившая в здании военкомата. Бабушку задержали.