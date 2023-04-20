В полиции раскрыли, как свердловчан заставляют поджигать здания

Сотрудники колл-центров, действующих на территории Украины, сперва похищают у жертв деньги, а затем просят их поджечь административное здание. Только после этого деньги обещают вернуть. Именно по такой схеме действуют диверсанты, рассказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин.
«Такие факты имеют место, но нечасто. Изначально классически „разводят“ пожилого человека, а потом заявляют: „деньги мы у вас похитили, а если хотите, чтобы их вернули, идите и подожгите военкомат“. Так действуют колл-центры, которые находятся на территории Украины», — рассказал Русин.
В начале апреля в Первоуральске (Свердловская область) 73-летняя пенсионерка пыталась поджечь местный военкомат. Женщину заметила сотрудница полиции, дежурившая в здании военкомата. Бабушку задержали.
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