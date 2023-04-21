Боец СВО под шум выстрелов поблагодарил пермяков за радиостанции. Видео

22 апреля 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Рации передали военнослужащим на передовую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации в зоне проведения конфликта поблагодарил жителей Пермского края за переданные на фронт средства связи. Видеообращением поделились активисты фонда «Добровольцы Донбасса». «Хочу выразить огромную благодарность людям, которые нам помогают в это нелегкое время, за эти замечательные радиостанции, которые будут использоваться по назначению. <…> Спасибо сотрудникам благотворительного фонда из Перми. Мы здесь работаем ради вас», — сказал военнослужащий на видео, которое опубликовано в telegram-канале фонда. Его слова приглушает грохот выстрелов. Ранее сотрудники ФКУ УК ГУФСИН РФ по Пермскому краю помогли с приобретением комплектов раций для бойцов спецоперации на Украине. Па данным прикамских волонтеров, конвоиры перечислили свыше 190 тысяч рублей, еще 350 тысяч предоставил анонимный спонсор, также силами граждан региона удалось собрать более 282 тысяч рублей.

Участник спецоперации в зоне проведения конфликта поблагодарил жителей Пермского края за переданные на фронт средства связи. Видеообращением поделились активисты фонда «Добровольцы Донбасса». «Хочу выразить огромную благодарность людям, которые нам помогают в это нелегкое время, за эти замечательные радиостанции, которые будут использоваться по назначению. <…> Спасибо сотрудникам благотворительного фонда из Перми. Мы здесь работаем ради вас», — сказал военнослужащий на видео, которое опубликовано в telegram-канале фонда. Его слова приглушает грохот выстрелов. Ранее сотрудники ФКУ УК ГУФСИН РФ по Пермскому краю помогли с приобретением комплектов раций для бойцов спецоперации на Украине. Па данным прикамских волонтеров, конвоиры перечислили свыше 190 тысяч рублей, еще 350 тысяч предоставил анонимный спонсор, также силами граждан региона удалось собрать более 282 тысяч рублей.