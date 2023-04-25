В Челябинске троллейбусы изменят маршруты на майских выходных

В Челябинске троллейбусы №5, №7, №12 и №16 изменят свои маршруты с 29 апреля по 2 мая. Как сообщили в областной службе перевозчика, причиной стал ремонт контактной сети по улице Блюхера.
«На выходные, с 29 апреля до 05:00 2 мая троллейбусы №5, №7, №12, №16 изменят свои маршруты. Будет закрыто движение троллейбусов по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной остановки „АМЗ“. Будем модернизировать контактную сеть», — уточнили в официальном telegram-канале службы.
Троллейбусы, следующие по маршрутам №5, №7, №12 и №16, будут доезжать до кольца ТК «Кольцо». До остановок на закрытом участке можно доехать на автобусах №51 и №66.
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