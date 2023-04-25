25 апреля 2023

В Челябинске троллейбусы изменят маршруты на майских выходных

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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Троллейбусы №5, №7, №12 и №16 изменят свои маршруты из-за ремонта Фото:

В Челябинске троллейбусы №5, №7, №12 и №16 изменят свои маршруты с 29 апреля по 2 мая. Как сообщили в областной службе перевозчика, причиной стал ремонт контактной сети по улице Блюхера.

«На выходные, с 29 апреля до 05:00 2 мая троллейбусы №5, №7, №12, №16 изменят свои маршруты. Будет закрыто движение троллейбусов по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной остановки „АМЗ“. Будем модернизировать контактную сеть», — уточнили в официальном telegram-канале службы.

Троллейбусы, следующие по маршрутам №5, №7, №12 и №16, будут доезжать до кольца ТК «Кольцо». До остановок на закрытом участке можно доехать на автобусах №51 и №66.

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В Челябинске троллейбусы №5, №7, №12 и №16 изменят свои маршруты с 29 апреля по 2 мая. Как сообщили в областной службе перевозчика, причиной стал ремонт контактной сети по улице Блюхера. «На выходные, с 29 апреля до 05:00 2 мая троллейбусы №5, №7, №12, №16 изменят свои маршруты. Будет закрыто движение троллейбусов по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной остановки „АМЗ“. Будем модернизировать контактную сеть», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Троллейбусы, следующие по маршрутам №5, №7, №12 и №16, будут доезжать до кольца ТК «Кольцо». До остановок на закрытом участке можно доехать на автобусах №51 и №66.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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