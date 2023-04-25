В Челябинске троллейбусы изменят маршруты на майских выходных

26 апреля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Троллейбусы №5, №7, №12 и №16 изменят свои маршруты из-за ремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске троллейбусы №5, №7, №12 и №16 изменят свои маршруты с 29 апреля по 2 мая. Как сообщили в областной службе перевозчика, причиной стал ремонт контактной сети по улице Блюхера. «На выходные, с 29 апреля до 05:00 2 мая троллейбусы №5, №7, №12, №16 изменят свои маршруты. Будет закрыто движение троллейбусов по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной остановки „АМЗ“. Будем модернизировать контактную сеть», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Троллейбусы, следующие по маршрутам №5, №7, №12 и №16, будут доезжать до кольца ТК «Кольцо». До остановок на закрытом участке можно доехать на автобусах №51 и №66.

В Челябинске троллейбусы №5, №7, №12 и №16 изменят свои маршруты с 29 апреля по 2 мая. Как сообщили в областной службе перевозчика, причиной стал ремонт контактной сети по улице Блюхера. «На выходные, с 29 апреля до 05:00 2 мая троллейбусы №5, №7, №12, №16 изменят свои маршруты. Будет закрыто движение троллейбусов по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной остановки „АМЗ“. Будем модернизировать контактную сеть», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Троллейбусы, следующие по маршрутам №5, №7, №12 и №16, будут доезжать до кольца ТК «Кольцо». До остановок на закрытом участке можно доехать на автобусах №51 и №66.