26 апреля 2023

Директор челябинской школы пойдет под суд за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, судья, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор, прокурор в суде
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Фото:

В Агаповском районе (Челябинская область) директор школы предстанет перед судом за служебный подлог и мошенничество. Об этом 27 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МОУ „Наваринская начальная общеобразовательная школа им. Прокопьева С. Н.“. Директора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — заявили в URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая, в период с февраля по ноябрь 2022 года, фиктивно трудоустроила работника школы. При этом трудовые обязанности подчиненной по совмещаемой должности не выполнялись, а зарплата передавалась обвиняемой.

Всего за указанный период руководитель образовательного учреждения директор похитила 24 тысяч рублей. Эти деньги руководитель школы полностью возместила в ходе предварительного следствия. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Агаповский районный суд.

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В Агаповском районе (Челябинская область) директор школы предстанет перед судом за служебный подлог и мошенничество. Об этом 27 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МОУ „Наваринская начальная общеобразовательная школа им. Прокопьева С. Н.“. Директора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — заявили в URA.RU в пресс-службе прокуратуры. По версии следствия, обвиняемая, в период с февраля по ноябрь 2022 года, фиктивно трудоустроила работника школы. При этом трудовые обязанности подчиненной по совмещаемой должности не выполнялись, а зарплата передавалась обвиняемой. Всего за указанный период руководитель образовательного учреждения директор похитила 24 тысяч рублей. Эти деньги руководитель школы полностью возместила в ходе предварительного следствия. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Агаповский районный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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