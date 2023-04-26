Директор челябинской школы пойдет под суд за мошенничество

В Агаповском районе (Челябинская область) директор школы предстанет перед судом за служебный подлог и мошенничество. Об этом 27 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МОУ „Наваринская начальная общеобразовательная школа им. Прокопьева С. Н.“. Директора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — заявили в URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемая, в период с февраля по ноябрь 2022 года, фиктивно трудоустроила работника школы. При этом трудовые обязанности подчиненной по совмещаемой должности не выполнялись, а зарплата передавалась обвиняемой.
Всего за указанный период руководитель образовательного учреждения директор похитила 24 тысяч рублей. Эти деньги руководитель школы полностью возместила в ходе предварительного следствия. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Агаповский районный суд.
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