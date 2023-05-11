11 мая 2023

В Екатеринбурге возле магазина нашли коробку с гранатой и обоймой от ПМ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Туризм, охота и рыбалка". Пермь, граната, оружие, лимонка, ргд
Находки отправлены на экспертизу Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга в поселке Горный Щит была обнаружена коробка, в которой лежала граната Ф-1, наручники и обойма от пистолета Макарова. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Коробку обнаружили возле мусорных баков у магазина „Пятерочка“. Сотрудники охраны вызвали полицию. Внутри коробки находились всякие электронные приборы, наручники, разрезанные автомобильные права и граната с магазином от ПМ», — сообщил очевидец.

На место прибыли полицейские и скорая. Находки изъяты на экспертизу. Корреспондент URA.RU запросил подробности у силовиков. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало об эвакуации ресторана сети «Бургер Кинг» в Екатеринбурге. Причиной происшествия стала обнаруженная в помещении граната.

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В Чкаловском районе Екатеринбурга в поселке Горный Щит была обнаружена коробка, в которой лежала граната Ф-1, наручники и обойма от пистолета Макарова. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Коробку обнаружили возле мусорных баков у магазина „Пятерочка“. Сотрудники охраны вызвали полицию. Внутри коробки находились всякие электронные приборы, наручники, разрезанные автомобильные права и граната с магазином от ПМ», — сообщил очевидец. На место прибыли полицейские и скорая. Находки изъяты на экспертизу. Корреспондент URA.RU запросил подробности у силовиков. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации ресторана сети «Бургер Кинг» в Екатеринбурге. Причиной происшествия стала обнаруженная в помещении граната.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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