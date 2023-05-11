В Чкаловском районе Екатеринбурга в поселке Горный Щит была обнаружена коробка, в которой лежала граната Ф-1, наручники и обойма от пистолета Макарова. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Коробку обнаружили возле мусорных баков у магазина „Пятерочка“. Сотрудники охраны вызвали полицию. Внутри коробки находились всякие электронные приборы, наручники, разрезанные автомобильные права и граната с магазином от ПМ», — сообщил очевидец.
На место прибыли полицейские и скорая. Находки изъяты на экспертизу. Корреспондент URA.RU запросил подробности у силовиков. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало об эвакуации ресторана сети «Бургер Кинг» в Екатеринбурге. Причиной происшествия стала обнаруженная в помещении граната.
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