Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел из-за больного пассажира

Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за больного пассажира на борту. Информация об этом появилась в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«В районе аэродрома Пулково при выполнении полета командир воздушного судна „Уральских авиалиний“ А-320 объявил аварийный сигнал из-за больного пассажира на борту и принял решение о возврате на аэродром вылета», — сказано в сообщении. О происшествии стало известно вечером 16 мая.
По информации пресс-центра авиакомпании, пассажира-женщина госпитализировала скорая помощь. Самолет отправился по маршруту без нее.
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