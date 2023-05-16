16 мая 2023

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел из-за больного пассажира

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за больного пассажира на борту. Информация об этом появилась в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«В районе аэродрома Пулково при выполнении полета командир воздушного судна „Уральских авиалиний“ А-320 объявил аварийный сигнал из-за больного пассажира на борту и принял решение о возврате на аэродром вылета», — сказано в сообщении. О происшествии стало известно вечером 16 мая.

По информации пресс-центра авиакомпании, пассажира-женщина госпитализировала скорая помощь. Самолет отправился по маршруту без нее.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за больного пассажира на борту. Информация об этом появилась в telegram-канале AVIAINCIDENT. «В районе аэродрома Пулково при выполнении полета командир воздушного судна „Уральских авиалиний“ А-320 объявил аварийный сигнал из-за больного пассажира на борту и принял решение о возврате на аэродром вылета», — сказано в сообщении. О происшествии стало известно вечером 16 мая. По информации пресс-центра авиакомпании, пассажира-женщина госпитализировала скорая помощь. Самолет отправился по маршруту без нее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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