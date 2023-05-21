На Балканах захотели построить газопровод из России

22 мая 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

В Боснии и Герцеговине планируют подключиться к газопроводу Сербии, заявил Душко Перович Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совет министров Боснии и Герцеговины принял решение о начале переговоров с Сербией о подключении страны к сербской газотранспортной системе, по которой будет идти газ из России. Об этом рассказал глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович. «Совет министров Боснии и Герцеговины дал согласие на начало переговоров о строительстве газопровода для поставок газа из РФ», — передает слова Перовича РИА Новости. Он подчеркнул, что власти Боснии и Герцеговины будут вести переговоры о строительстве не с Россией, а с Сербией, так как страна будет подключена к сербской газотранспортной системе, по которой будет идти российский газ. Ранее сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что представители Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, начнут переговоры с президентом России Владимиром Путиным о начале строительства газопровода. В таком случае Республика Сербская может стать крупным потребителем российского газа.

Совет министров Боснии и Герцеговины принял решение о начале переговоров с Сербией о подключении страны к сербской газотранспортной системе, по которой будет идти газ из России. Об этом рассказал глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович. «Совет министров Боснии и Герцеговины дал согласие на начало переговоров о строительстве газопровода для поставок газа из РФ», — передает слова Перовича РИА Новости. Он подчеркнул, что власти Боснии и Герцеговины будут вести переговоры о строительстве не с Россией, а с Сербией, так как страна будет подключена к сербской газотранспортной системе, по которой будет идти российский газ. Ранее сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что представители Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, начнут переговоры с президентом России Владимиром Путиным о начале строительства газопровода. В таком случае Республика Сербская может стать крупным потребителем российского газа.