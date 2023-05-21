21 мая 2023

На Балканах захотели построить газопровод из России

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
В Боснии и Герцеговине планируют подключиться к газопроводу Сербии, заявил Душко Перович Фото:

Совет министров Боснии и Герцеговины принял решение о начале переговоров с Сербией о подключении страны к сербской газотранспортной системе, по которой будет идти газ из России. Об этом рассказал глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.

«Совет министров Боснии и Герцеговины дал согласие на начало переговоров о строительстве газопровода для поставок газа из РФ», — передает слова Перовича РИА Новости. Он подчеркнул, что власти Боснии и Герцеговины будут вести переговоры о строительстве не с Россией, а с Сербией, так как страна будет подключена к сербской газотранспортной системе, по которой будет идти российский газ.

Ранее сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что представители Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, начнут переговоры с президентом России Владимиром Путиным о начале строительства газопровода. В таком случае Республика Сербская может стать крупным потребителем российского газа.

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Совет министров Боснии и Герцеговины принял решение о начале переговоров с Сербией о подключении страны к сербской газотранспортной системе, по которой будет идти газ из России. Об этом рассказал глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович. «Совет министров Боснии и Герцеговины дал согласие на начало переговоров о строительстве газопровода для поставок газа из РФ», — передает слова Перовича РИА Новости. Он подчеркнул, что власти Боснии и Герцеговины будут вести переговоры о строительстве не с Россией, а с Сербией, так как страна будет подключена к сербской газотранспортной системе, по которой будет идти российский газ. Ранее сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что представители Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, начнут переговоры с президентом России Владимиром Путиным о начале строительства газопровода. В таком случае Республика Сербская может стать крупным потребителем российского газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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