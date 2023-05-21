На Балканах захотели построить газопровод из России

Совет министров Боснии и Герцеговины принял решение о начале переговоров с Сербией о подключении страны к сербской газотранспортной системе, по которой будет идти газ из России. Об этом рассказал глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.
«Совет министров Боснии и Герцеговины дал согласие на начало переговоров о строительстве газопровода для поставок газа из РФ», — передает слова Перовича РИА Новости. Он подчеркнул, что власти Боснии и Герцеговины будут вести переговоры о строительстве не с Россией, а с Сербией, так как страна будет подключена к сербской газотранспортной системе, по которой будет идти российский газ.
Ранее сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что представители Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, начнут переговоры с президентом России Владимиром Путиным о начале строительства газопровода. В таком случае Республика Сербская может стать крупным потребителем российского газа.
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