Постпред РФ объяснил, что Евросоюз собирается делать с отечественным газом

Постпредство РФ: Евросоюз полностью не откажется от российского газа

16 мая 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

В постпредстве РФ при ЕС отметили, что объем поставок газа в Европу не сократится Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз (ЕС) не будет полностью вводить запреть на газовые поставки из России, речь идет о предотвращении возобновления уже приостановленного экспорта. Об этом заявили в пресс-службе постпредства РФ при ЕС. «Речь идет не о полном прекращении поставок, а о предотвращении возобновления уже приостановленного экспорта отечественного голубого топлива. То есть о фиксации статус-кво», — цитируют «Известия» пресс-службу постпредства РФ при Евросоюзе. В дипмиссии отметили, что это не экономическая, а политическая мера, которая не повлияет на текущий объем российских поставок. «Подобные рестрикции не окажут серьезного влияния на энергетический сектор РФ», — добавили в пресс-службе постпредства. Там отметили, что основной ущерб от запретительных мер Запада был нанесен РФ санкциями, которые были приняты в течение 2022-го года. Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» и Евросоюз запретят импорт российского газа по маршрутам, где Москва сократила поставки. Страны Запада не хотят возвращаться к российскому газу и перезапускать газопроводы РФ.

Евросоюз (ЕС) не будет полностью вводить запреть на газовые поставки из России, речь идет о предотвращении возобновления уже приостановленного экспорта. Об этом заявили в пресс-службе постпредства РФ при ЕС. «Речь идет не о полном прекращении поставок, а о предотвращении возобновления уже приостановленного экспорта отечественного голубого топлива. То есть о фиксации статус-кво», — цитируют «Известия» пресс-службу постпредства РФ при Евросоюзе. В дипмиссии отметили, что это не экономическая, а политическая мера, которая не повлияет на текущий объем российских поставок. «Подобные рестрикции не окажут серьезного влияния на энергетический сектор РФ», — добавили в пресс-службе постпредства. Там отметили, что основной ущерб от запретительных мер Запада был нанесен РФ санкциями, которые были приняты в течение 2022-го года. Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» и Евросоюз запретят импорт российского газа по маршрутам, где Москва сократила поставки. Страны Запада не хотят возвращаться к российскому газу и перезапускать газопроводы РФ.