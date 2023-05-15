Постпред РФ объяснил, что Евросоюз собирается делать с отечественным газом

Евросоюз (ЕС) не будет полностью вводить запреть на газовые поставки из России, речь идет о предотвращении возобновления уже приостановленного экспорта. Об этом заявили в пресс-службе постпредства РФ при ЕС.
«Речь идет не о полном прекращении поставок, а о предотвращении возобновления уже приостановленного экспорта отечественного голубого топлива. То есть о фиксации статус-кво», — цитируют «Известия» пресс-службу постпредства РФ при Евросоюзе.
В дипмиссии отметили, что это не экономическая, а политическая мера, которая не повлияет на текущий объем российских поставок. «Подобные рестрикции не окажут серьезного влияния на энергетический сектор РФ», — добавили в пресс-службе постпредства. Там отметили, что основной ущерб от запретительных мер Запада был нанесен РФ санкциями, которые были приняты в течение 2022-го года.
Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» и Евросоюз запретят импорт российского газа по маршрутам, где Москва сократила поставки. Страны Запада не хотят возвращаться к российскому газу и перезапускать газопроводы РФ.
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