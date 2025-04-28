Южная Корея возмутилась отправкой военных КНДР в Россию

В Южной Корее выразили недовольство по поводу отправки северокорейских войск в Курскую область, сообщил представитель Минобороны Республики Корея Чон Ха Гю. При этом данный шаг был осуществлен на основании двусторонних соглашений между Москвой и Пхеньяном и не нарушал устав ООН.
«Участие северокорейских войск в конфликте на Украине является явным нарушением устава ООН и резолюций Совета безопасности ООН, представляя собой незаконное действие», — заявил Чон Ха Гю на брифинге, подчеркнув, что что южнокорейские вооруженные силы категорически осуждают подобные действия Пхеньяна. Его слова передает РИА Новости.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что в освобождении курского приграничья принимали участие северокорейские солдаты. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил их и лично выразил признательность председателю страны Ким Чен Ыну.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.