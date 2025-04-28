Южная Корея возмутилась отправкой военных КНДР в Россию

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В Южной Корее заявили, что отправка военных КНДР в Россию нарушает устав ООН
В Южной Корее заявили, что отправка военных КНДР в Россию нарушает устав ООН Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

В Южной Корее выразили недовольство по поводу отправки северокорейских войск в Курскую область, сообщил представитель Минобороны Республики Корея Чон Ха Гю. При этом данный шаг был осуществлен на основании двусторонних соглашений между Москвой и Пхеньяном и не нарушал устав ООН. 

«Участие северокорейских войск в конфликте на Украине является явным нарушением устава ООН и резолюций Совета безопасности ООН, представляя собой незаконное действие», — заявил Чон Ха Гю на брифинге, подчеркнув, что что южнокорейские вооруженные силы категорически осуждают подобные действия Пхеньяна. Его слова передает РИА Новости.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что в освобождении курского приграничья принимали участие северокорейские солдаты. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил их и лично выразил признательность председателю страны Ким Чен Ыну. 

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В Южной Корее выразили недовольство по поводу отправки северокорейских войск в Курскую область, сообщил представитель Минобороны Республики Корея Чон Ха Гю. При этом данный шаг был осуществлен на основании двусторонних соглашений между Москвой и Пхеньяном и не нарушал устав ООН.  «Участие северокорейских войск в конфликте на Украине является явным нарушением устава ООН и резолюций Совета безопасности ООН, представляя собой незаконное действие», — заявил Чон Ха Гю на брифинге, подчеркнув, что что южнокорейские вооруженные силы категорически осуждают подобные действия Пхеньяна. Его слова передает РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что в освобождении курского приграничья принимали участие северокорейские солдаты. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил их и лично выразил признательность председателю страны Ким Чен Ыну. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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