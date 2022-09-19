Европейская страна попросит Путина провести ей газопровод

19 сентября 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

По словам Додика, в случае проведения в страну газопровода, Республика Сербская стала бы крупным потребителем газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Представители Республики Сербской обсудят с президентом России Владимиром Путиным вопросы строительства газопровода в ходе своего визита в Москву. Об этом сообщил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. «Для Республики Сербской важна газовая перспектива, то, что мы хотим сделать, — это построить газопровод к Баня-Луке. Кроме того, построить электростанции, которые бы использовали газ», — заявил Додик в интервью ТАСС. Он также отметил, что в этом случае Республика Сербская стала бы крупным потребителем газа. «Эти планы мы основываем на потенциалах России и нашем сотрудничестве с „Газпромом“», — добавил член Президиума Боснии и Герцеговины. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа замерзнет без российского газа. По его словам, если Европа введет «потолок» цен на российский газ, то останется без отопления.

Представители Республики Сербской обсудят с президентом России Владимиром Путиным вопросы строительства газопровода в ходе своего визита в Москву. Об этом сообщил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. «Для Республики Сербской важна газовая перспектива, то, что мы хотим сделать, — это построить газопровод к Баня-Луке. Кроме того, построить электростанции, которые бы использовали газ», — заявил Додик в интервью ТАСС. Он также отметил, что в этом случае Республика Сербская стала бы крупным потребителем газа. «Эти планы мы основываем на потенциалах России и нашем сотрудничестве с „Газпромом“», — добавил член Президиума Боснии и Герцеговины. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа замерзнет без российского газа. По его словам, если Европа введет «потолок» цен на российский газ, то останется без отопления.