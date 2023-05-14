FT: Евросоюз запретит перезапускать российские газопроводы

В ЕС хотят запретить импорт российского газа Фото: Официальный сайт Европарламента

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны «Большой семерки» и Евросоюз запретят импорт российского газа по маршрутам, где Москва сократила поставки. Страны Запада не хотят возвращаться к российскому газу и перезапускать газопроводы РФ. Об этом сообщает Financial Times.

«Решение о запрете импорта российского газа предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия. <…> Торговля трубопроводным газом будет заблокирована западными державами», — пишут авторы международной газеты.

Отмечается, что это будет сделано для того, чтобы Запад сокращал использование российского газа. По мнению главы газового аналитического отдела ICIS Тома Марзека-Мансера, в Европе считают, что их газовые запасы высоки и оптовые цены на них в пределах нормы.

Ранее в Евросоюзе заявили, что Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность ускоренного отключения от российского газопровода «Дружба». Ранее Еврокомиссия призвала ФРГ также отказаться от поставок российского газа. При этом итальянская энергокомпания Eni, являющаяся крупнейшей в Европе, подала в суд на Газпром из-за уменьшения поставок газа.