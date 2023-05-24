Волонтеры из Екатеринбурга составили список вещей, необходимых бойцам в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, гуманитарная помощь, гуманитарка, машина уаз
Уральские волонтеры готовят гуманитарный груз в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге собирают гуманитарную помощь для бойцов в зону спецоперации. Списком необходимых товаров с корреспондентом URA.RU поделились в благотворительной организации при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

«В начале июня наша команда едет в ЛНР в третий раз. Мы везем две фуры по 15 тонн гуманитарного груза. Все будет лично нами доставлено до адресатов. Очень важно объединиться, вылезти из своих муравейников и помогать всем миром. Вот перечень недостающих средств. Первая часть списка крайне важна для противодроновых сооружений. Сбор товаров происходит на территории Военного комиссариата Чкаловского района Екатеринбурга», — сообщили в благотворительной организации.

Товары для противодроновых сооружений:

  • Уголок 50 потребность 500 м/п;
  • Арматура или катанка (8-10) потребность 500 м/п;
  • Сварочный аппарат конвекторный на 220 в- 2 шт;
  • Электрогенераторы бензин--дизель на 5,5 кв (не меньше, сварку не тянут на меньше);
  • Машины углошлифовальные (2 больших и 2 малых);
  • Электроды 3 в кол- ве 100кг;
  • Диски отрезные на болгарки (диаметр согласно болгарок);
  • Маска сварочная 2 шт;
  • Верхонки сварочные (краги) 10 пар;
  • Удлинитель для сварочных аппаратов на 5-6 кв нагрузки -50 м/п — 2 шт;
  • Кабель 3 км;
  • Баофенги 4 шт;
  • Прибор ночного наблюдения 2 шт;
  • Одноразовые глубокие тарелки 300 шт;
  • Одноразовые тарелки обычные 300 шт;
  • 200 л ведро — 2 шт.

Медицинские товары:

  • Антивирусные;
  • Порошки от простуды;
  • Капли от насморка;
  • Кашель и горло;
  • Лоперамид;
  • Обезболивающие;
  • Спазмалетики;
  • Диклофенак в мазях;
  • Йод;
  • Зеленка;
  • Бинт;
  • Пластырь;
  • Носилки;
  • Маркеры черные 100 шт;
  • Шампунь или гель 100 шт.

Прочие товары:

  • Носки летние
  • Футболки 50-52-54 размера 250 шт;
  • УСБ листы фанерные 30 листов;
  • Газовые баллоны;
  • Перчатки рабочие;
  • Подменная форма или маскхалат;
  • Фонарики 50 шт обычные налобные;
  • Батарейки 150 шт мизинчиковые;
  • Влажные салфетки: коробки 3.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице собрали гуманитарную помощь для отряда особого назначения в зоне спецоперации. Речь идет о медиках, работающих в зоне СВО.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге собирают гуманитарную помощь для бойцов в зону спецоперации. Списком необходимых товаров с корреспондентом URA.RU поделились в благотворительной организации при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца. «В начале июня наша команда едет в ЛНР в третий раз. Мы везем две фуры по 15 тонн гуманитарного груза. Все будет лично нами доставлено до адресатов. Очень важно объединиться, вылезти из своих муравейников и помогать всем миром. Вот перечень недостающих средств. Первая часть списка крайне важна для противодроновых сооружений. Сбор товаров происходит на территории Военного комиссариата Чкаловского района Екатеринбурга», — сообщили в благотворительной организации. Товары для противодроновых сооружений: Медицинские товары: Прочие товары: Ранее URA.RU писало, что в уральской столице собрали гуманитарную помощь для отряда особого назначения в зоне спецоперации. Речь идет о медиках, работающих в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...