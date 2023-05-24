Волонтеры из Екатеринбурга составили список вещей, необходимых бойцам в зоне СВО

В Екатеринбурге собирают гуманитарную помощь для бойцов в зону спецоперации. Списком необходимых товаров с корреспондентом URA.RU поделились в благотворительной организации при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца.
«В начале июня наша команда едет в ЛНР в третий раз. Мы везем две фуры по 15 тонн гуманитарного груза. Все будет лично нами доставлено до адресатов. Очень важно объединиться, вылезти из своих муравейников и помогать всем миром. Вот перечень недостающих средств. Первая часть списка крайне важна для противодроновых сооружений. Сбор товаров происходит на территории Военного комиссариата Чкаловского района Екатеринбурга», — сообщили в благотворительной организации.
Товары для противодроновых сооружений:
- Уголок 50 потребность 500 м/п;
- Арматура или катанка (8-10) потребность 500 м/п;
- Сварочный аппарат конвекторный на 220 в- 2 шт;
- Электрогенераторы бензин--дизель на 5,5 кв (не меньше, сварку не тянут на меньше);
- Машины углошлифовальные (2 больших и 2 малых);
- Электроды 3 в кол- ве 100кг;
- Диски отрезные на болгарки (диаметр согласно болгарок);
- Маска сварочная 2 шт;
- Верхонки сварочные (краги) 10 пар;
- Удлинитель для сварочных аппаратов на 5-6 кв нагрузки -50 м/п — 2 шт;
- Кабель 3 км;
- Баофенги 4 шт;
- Прибор ночного наблюдения 2 шт;
- Одноразовые глубокие тарелки 300 шт;
- Одноразовые тарелки обычные 300 шт;
- 200 л ведро — 2 шт.
Медицинские товары:
- Антивирусные;
- Порошки от простуды;
- Капли от насморка;
- Кашель и горло;
- Лоперамид;
- Обезболивающие;
- Спазмалетики;
- Диклофенак в мазях;
- Йод;
- Зеленка;
- Бинт;
- Пластырь;
- Носилки;
- Маркеры черные 100 шт;
- Шампунь или гель 100 шт.
Прочие товары:
- Носки летние
- Футболки 50-52-54 размера 250 шт;
- УСБ листы фанерные 30 листов;
- Газовые баллоны;
- Перчатки рабочие;
- Подменная форма или маскхалат;
- Фонарики 50 шт обычные налобные;
- Батарейки 150 шт мизинчиковые;
- Влажные салфетки: коробки 3.
Ранее URA.RU писало, что в уральской столице собрали гуманитарную помощь для отряда особого назначения в зоне спецоперации. Речь идет о медиках, работающих в зоне СВО.
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