Волонтеры из Екатеринбурга составили список вещей, необходимых бойцам в зоне СВО

Уральские волонтеры готовят гуманитарный груз в ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге собирают гуманитарную помощь для бойцов в зону спецоперации. Списком необходимых товаров с корреспондентом URA.RU поделились в благотворительной организации при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

«В начале июня наша команда едет в ЛНР в третий раз. Мы везем две фуры по 15 тонн гуманитарного груза. Все будет лично нами доставлено до адресатов. Очень важно объединиться, вылезти из своих муравейников и помогать всем миром. Вот перечень недостающих средств. Первая часть списка крайне важна для противодроновых сооружений. Сбор товаров происходит на территории Военного комиссариата Чкаловского района Екатеринбурга», — сообщили в благотворительной организации.

Товары для противодроновых сооружений:

Уголок 50 потребность 500 м/п;

Арматура или катанка (8-10) потребность 500 м/п;

Сварочный аппарат конвекторный на 220 в- 2 шт;

Электрогенераторы бензин--дизель на 5,5 кв (не меньше, сварку не тянут на меньше);

Машины углошлифовальные (2 больших и 2 малых);

Электроды 3 в кол- ве 100кг;

Диски отрезные на болгарки (диаметр согласно болгарок);

Маска сварочная 2 шт;

Верхонки сварочные (краги) 10 пар;

Удлинитель для сварочных аппаратов на 5-6 кв нагрузки -50 м/п — 2 шт;

Кабель 3 км;

Баофенги 4 шт;

Прибор ночного наблюдения 2 шт;

Одноразовые глубокие тарелки 300 шт;

Одноразовые тарелки обычные 300 шт;

200 л ведро — 2 шт.

Медицинские товары:

Антивирусные;

Порошки от простуды;

Капли от насморка;

Кашель и горло;

Лоперамид;

Обезболивающие;

Спазмалетики;

Диклофенак в мазях;

Йод;

Зеленка;

Бинт;

Пластырь;

Носилки;

Маркеры черные 100 шт;

Шампунь или гель 100 шт.

Прочие товары:

Носки летние

Футболки 50-52-54 размера 250 шт;

УСБ листы фанерные 30 листов;

Газовые баллоны;

Перчатки рабочие;

Подменная форма или маскхалат;

Фонарики 50 шт обычные налобные;

Батарейки 150 шт мизинчиковые;

Влажные салфетки: коробки 3.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице собрали гуманитарную помощь для отряда особого назначения в зоне спецоперации. Речь идет о медиках, работающих в зоне СВО.