Бизнес назвал минусы проекта наземного метро в Екатеринбурге

Проект наземного метро в Екатеринбурге получил шесть замечаний

Участники общественных обсуждений пожаловались, что могут лишиться бизнеса из-за нового проекта межевания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории для строительства наземного метро по маршруту Новокольцовский (от станции «Компрессорный» до аэропорта Кольцово). Проект получил замечания от владельцев участков, чьи земли с коммерческой недвижимостью (существующей и предполагаемой) планируется изъять. Итоги общественных обсуждений опубликованы на официальном портале Екатеринбурга.

Всего в обсуждении приняли участие шесть человек, власти учли замечание одного — о том, что в проекте необходимо предусмотреть пожарные проезды для паркингов. Еще одно замечание было от собственника участка, который собирался строить складской комплекс и уже прошел необходимые подготовительные процедуры — сделал проект, провел геодезию участка, заключил договор на газификацию и увеличение мощности электричества. Он просил рассмотреть возможность не изымать часть его участка, так как в противном случае деньги окажутся потраченными напрасно, это приведет к потере бизнеса.

Его замечание не учли, сославшись на генплан Екатеринбурга и проект межевания территории. «Стоимость изъятия земельных участков для муниципальных нужд определяется на этапе подготовки нормативного правового акта, связанного с изъятием земель», — говорится также в ответе организаторов обсуждений.

Похожее замечание было от собственников участков, где также планировали построить логистический комплекс. Разделение земли приведет к тому, что инженерная и строительная документация будет недействительной, отметили собственники. Еще один участник общественных слушаний выступил против проекта планировки и межевания под строительство железнодорожной линии, потому что тот подразумевает снос части предприятия. «Проект не учитывает важность объектов, попадающих в зону размещения линейного объекта», — говорится в замечании. Но его, как и предыдущее, не учли.

Всего в проекте наземного метро — речь о кольцевой электричке вокруг Екатеринбурга — предусмотрено два маршрута: микрорайон «Новокольцовский» — аэропорт Кольцово через МВЦ «Екатеринбург- ЭКСПО» и «Юго-Западный» — до районов Солнечный, Академический, Широкая речка. В один из маршрутов планируется включить Первоуральск.