17 апреля 2023

Силовики пришли в фирму челябинских олигархов после указания Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После вмешательства Александра Бастрыкина следователи пришли в челябинскую фирму «ЮжУралводоканал»
После вмешательства Александра Бастрыкина следователи пришли в челябинскую фирму «ЮжУралводоканал» Фото:

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителей ООО «ЮжУралводоканал» после неоднократного сбоя с подачей воды в несколько микрорайонов Челябинска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления СКР. Соучредителями компании являются дочь крупного бизнесмена Сергея Вайнштейна Александра и жена известного строителя Алексея Крикуна Елена. Компанию Вайнштейны и Крикуны купили в 2022 году.

«Должностными лицами ООО „ЮжУралводоканал“ допущены нарушения по обеспечению услуг водоснабжения, повлекшие нарушения прав граждан, проживающих в жилых комплексах Сосновского района. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — пояснили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

Жители поселков «Западный» и «Вишневая горка» в пригороде Челябинска 8 и 9 апреля на 40 часов остались без водоснабжения из-за аварии. Резервные сети использовать не удалось, поскольку они оказались нерабочими. Это стало поводом для разбора ситуации на совещании с главами, которое 12 апреля проводил губернатор Алексей Текслер. Глава региона назвал случившееся «бардаком».

В выходные 15 и 16 апреля ситуация повторилась. Жители новых микрорайонов остались без воды, после чего пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства взял ситуацию на контроль.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовное дело возбуждено в отношении руководителей ООО «ЮжУралводоканал» после неоднократного сбоя с подачей воды в несколько микрорайонов Челябинска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления СКР. Соучредителями компании являются дочь крупного бизнесмена Сергея Вайнштейна Александра и жена известного строителя Алексея Крикуна Елена. Компанию Вайнштейны и Крикуны купили в 2022 году. «Должностными лицами ООО „ЮжУралводоканал“ допущены нарушения по обеспечению услуг водоснабжения, повлекшие нарушения прав граждан, проживающих в жилых комплексах Сосновского района. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — пояснили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Челябинской области. Жители поселков «Западный» и «Вишневая горка» в пригороде Челябинска 8 и 9 апреля на 40 часов остались без водоснабжения из-за аварии. Резервные сети использовать не удалось, поскольку они оказались нерабочими. Это стало поводом для разбора ситуации на совещании с главами, которое 12 апреля проводил губернатор Алексей Текслер. Глава региона назвал случившееся «бардаком». В выходные 15 и 16 апреля ситуация повторилась. Жители новых микрорайонов остались без воды, после чего пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства взял ситуацию на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...