Силовики пришли в фирму челябинских олигархов после указания Бастрыкина

После вмешательства Александра Бастрыкина следователи пришли в челябинскую фирму «ЮжУралводоканал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителей ООО «ЮжУралводоканал» после неоднократного сбоя с подачей воды в несколько микрорайонов Челябинска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления СКР. Соучредителями компании являются дочь крупного бизнесмена Сергея Вайнштейна Александра и жена известного строителя Алексея Крикуна Елена. Компанию Вайнштейны и Крикуны купили в 2022 году.

«Должностными лицами ООО „ЮжУралводоканал“ допущены нарушения по обеспечению услуг водоснабжения, повлекшие нарушения прав граждан, проживающих в жилых комплексах Сосновского района. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — пояснили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

Жители поселков «Западный» и «Вишневая горка» в пригороде Челябинска 8 и 9 апреля на 40 часов остались без водоснабжения из-за аварии. Резервные сети использовать не удалось, поскольку они оказались нерабочими. Это стало поводом для разбора ситуации на совещании с главами, которое 12 апреля проводил губернатор Алексей Текслер. Глава региона назвал случившееся «бардаком».

В выходные 15 и 16 апреля ситуация повторилась. Жители новых микрорайонов остались без воды, после чего пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства взял ситуацию на контроль.