Министр назвал причину коммунальной катастрофы в пригороде Челябинска

Авария на дне Шершневского водохранилища оставила пригород Челябинска без воды

20 апреля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Против компании «ЮжУралВодоканал» возбужденно уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причиной коммунальной катастрофы в пригороде Челябинска в Сосновском районе, из-за которой жители новых микрорайонов остались без воды, стала авария на трубах на дне Шершневского водохранилища. Об этом министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе сообщил в эфире Центра управления регионом (ЦУР), передает корреспондент URA.RU. «Отключения в новых микрорайонах Сосновского района проходили два раза. В первый раз, из-за аварии на водозаборных трубах, которые расположенны на дне Шершневского водохранилища. Там произошел излом одной трубы и поднятие другой. Какое-то время водоснабжение осуществлялось за счет резервных резервуаров, но потом вода перестала поступать в дома жителей», — рассказал Элбакидзе. Второй раз, по словам министра, компания «ЮжУралВодоканал» занималась плановым техническим обслуживанием водозаборной станции. Специалисты меняли фильтры, чистили оборудование от иловых отложений. Однако жителей об этом не предупредили и отключение для них «произошло внезапно». Ранее жители поселков «Западный», «Белый хутор», «Залесье» и «Вишневая горка» в выходные на 8 и 9 апреля на 40 часов остались без воды. Резервные сети подключить не удалось. Несмотря на громкий резонанс, через неделю ситуация вновь повторилась на выходные, после чего люди начали жаловаться главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Председатель СКР взял ситуацию на контроль. По словам Элбакидзе, по результатам деятельности «ЮжУралВодоканал» возбужденно уголовное дело. И региональный минстрой принимает участие в составе комиссии по расследованию ЧП. Чиновник также отметил, что контроль за деятельностью коммунальщиков лежит на органах местного самоуправления, и в данном случае, это администрация Сосновского района. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной коммунальной катастрофы в пригороде Челябинска в Сосновском районе, из-за которой жители новых микрорайонов остались без воды, стала авария на трубах на дне Шершневского водохранилища. Об этом министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе сообщил в эфире Центра управления регионом (ЦУР), передает корреспондент URA.RU. «Отключения в новых микрорайонах Сосновского района проходили два раза. В первый раз, из-за аварии на водозаборных трубах, которые расположенны на дне Шершневского водохранилища. Там произошел излом одной трубы и поднятие другой. Какое-то время водоснабжение осуществлялось за счет резервных резервуаров, но потом вода перестала поступать в дома жителей», — рассказал Элбакидзе. Второй раз, по словам министра, компания «ЮжУралВодоканал» занималась плановым техническим обслуживанием водозаборной станции. Специалисты меняли фильтры, чистили оборудование от иловых отложений. Однако жителей об этом не предупредили и отключение для них «произошло внезапно». Ранее жители поселков «Западный», «Белый хутор», «Залесье» и «Вишневая горка» в выходные на 8 и 9 апреля на 40 часов остались без воды. Резервные сети подключить не удалось. Несмотря на громкий резонанс, через неделю ситуация вновь повторилась на выходные, после чего люди начали жаловаться главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Председатель СКР взял ситуацию на контроль. По словам Элбакидзе, по результатам деятельности «ЮжУралВодоканал» возбужденно уголовное дело. И региональный минстрой принимает участие в составе комиссии по расследованию ЧП. Чиновник также отметил, что контроль за деятельностью коммунальщиков лежит на органах местного самоуправления, и в данном случае, это администрация Сосновского района.