В свердловский фонд «Защитники Отечества» начали обращаться участники СВО и их семьи

В свердловское отделение фонда «Защитники Отечества» обратилось более 40 человек

02 июня 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Участникам СВО помогают как областные организации, так и неравнодушные граждане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В свердловское отделение фонда «Защитники Отечества», чьей основной задачей является помощь участникам СВО и их семьям, уже обратилось более 40 человек. В основном их волнуют вопросы соцподдержки, реабилитации, получение статуса ветерана боевых действий и другие. Об этом URA.RU рассказали представители филиала. «Люди приходят сами и обращаются по телефону горячей линии: 8 (343) 227-49-69. В первый день работы обратилось более 40 человек», — заявил руководитель филиала фонда по Свердловской области Илдар Якупов. Чаще всего их волнуют темы соцподдержки, юридической помощи, лечения после выписки из госпиталя, продления отпуска по состоянию здоровья, реабилитации, переквалификации трудоустройства и получения статуса ветерана боевых действий». Он отметил, что в организацию обращаются не только участники СВО и их родственники, но и неравнодушные граждане, которые хотят безвозмездно помочь семьям в решении их бытовых вопросов. Например, в фонд обратился военный юрист в отставке, который готов бесплатно консультировать ветеранов СВО по защите их прав и интересов; электрик выразил желание помочь с электропроводкой и электроснабжением; конный клуб ждет на сеансы иппотерапии тех, кто восстанавливается после ранений. Помимо неравнодушных граждан, в фонде работают специалисты центра занятости, министерства здравоохранения, социальной политики, культуры и юристы госбюро. Филиал фонда находится в Екатеринбурге улице Малышева, 31д, но социальные координаторы будут работать в каждом муниципалитете региона. В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества». Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловское отделение фонда «Защитники Отечества», чьей основной задачей является помощь участникам СВО и их семьям, уже обратилось более 40 человек. В основном их волнуют вопросы соцподдержки, реабилитации, получение статуса ветерана боевых действий и другие. Об этом URA.RU рассказали представители филиала. «Люди приходят сами и обращаются по телефону горячей линии: 8 (343) 227-49-69. В первый день работы обратилось более 40 человек», — заявил руководитель филиала фонда по Свердловской области Илдар Якупов. Чаще всего их волнуют темы соцподдержки, юридической помощи, лечения после выписки из госпиталя, продления отпуска по состоянию здоровья, реабилитации, переквалификации трудоустройства и получения статуса ветерана боевых действий». Он отметил, что в организацию обращаются не только участники СВО и их родственники, но и неравнодушные граждане, которые хотят безвозмездно помочь семьям в решении их бытовых вопросов. Например, в фонд обратился военный юрист в отставке, который готов бесплатно консультировать ветеранов СВО по защите их прав и интересов; электрик выразил желание помочь с электропроводкой и электроснабжением; конный клуб ждет на сеансы иппотерапии тех, кто восстанавливается после ранений. Помимо неравнодушных граждан, в фонде работают специалисты центра занятости, министерства здравоохранения, социальной политики, культуры и юристы госбюро. Филиал фонда находится в Екатеринбурге улице Малышева, 31д, но социальные координаторы будут работать в каждом муниципалитете региона. В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества». Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки.